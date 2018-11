Na škole otvorili centrum výučby budúcich vodárov, stálo 800.000 eur

Školiace centrum, ktorého výstavba trvala rok, je jedinečné svojho druhu na Slovensku. Zriaďovateľ školy - spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien spolu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.

Trebišov 5. novembra (TASR) - Na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove v pondelok otvorili špeciálne školiace centrum pre výučbu študijného odboru technik vodár – vodohospodár. Študentom umožní vysoko odbornú praktickú prípravu pre simulované zisťovanie porúch vodovodného potrubia.



Školiace centrum, ktorého výstavba trvala rok, je jedinečné svojho druhu na Slovensku. Zriaďovateľ školy - spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien (DSA) spolu s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou (VVS) do neho celkovo investovali 800.000 eur. Pozostáva z tréningovej haly a podzemného polygónu. V hale je vstavaná plne funkčná vodárenská armatúra rakúskej firmy Hawle. Pozostáva z desiatok vodovodných objektov, medzi ktoré patrí liatinový a nadzemný hydrant, zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava. V priľahlom podzemnom polygóne je uložená vodovodná sieť v dĺžke takmer 1500 metrov. "Na výcvikovej ploche sa nachádza šesť úsekov s rôznymi povrchmi – trávnatý porast, zámková dlažba, asfalt, betón a štrkodrva. V každom z nich sú osadené tri simulátory porúch v rôznych hĺbkach a vzdialenostiach. Všetky simulátory sa ovládajú diaľkovo z riadiaceho centra umiestneného vo vodárenskej unimobunke na pozemku školy," informoval TASR riaditeľ pre komunikáciu DSA Slavomír Maličkay.



Prístroje a zariadenia v hale a polygóne spĺňajú podľa zriaďovateľa školy najvyššie kvalitatívne nároky pre prácu v odvetví vodárenstva. Patria medzi ne špeciálne prístroje na vyhľadávanie porúch a únikov vody, ako napríklad snímače šumu a korelátory. Na potvrdenie výsledkov z merania sa bude využívať bezdrôtový pôdny mikrofón, ktorý zachytáva zvuk unikajúcej vody. Školiace centrum disponuje aj špeciálnym zariadením PipeMic na vyhľadávanie únikov vody v ťažko dostupných miestach. Na jednoduchú a rýchlu kontrolu potrubia sa bude využívať kamera s priestupnosťou cez potrubia najmenších priemerov.



"Polygón bol postavený tak, aby čo najviac imitoval prax. V podstate sú tu všetky povrchy, s ktorými sa môžu pracovníci stretnúť. Snažili sme sa ho postaviť tak, aby reálne odzrkadľoval to, čo sa nachádza pod zemou," uviedol pre novinárov generálny riaditeľ VVS Stanislav Hreha. Zároveň potvrdil veľký nedostatok vodárenských odborníkov, keďže v minulosti žiadna slovenská škola takýchto absolventov nevychovávala. "Momentálne vodárenské spoločnosti na Slovensku potrebujú do konca roku 2020 celkovo 620 ľudí, ktorí by mali začať pracovať vo vodárenskom sektore, práve v takom odbore, aký sa tu bude študovať," povedal.



Nový maturitný študijný odbor technik vodár – vodohospodár otvorila trebišovská stredná škola po zmene zriaďovateľa z Košického samosprávneho kraja (KSK) na DSA. Štúdium zostalo bezplatné. Škola spolupracuje aj so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP). Slovensko bude potrebovať v najbližších rokoch aj stovky nových odborníkov pri ochrane vodných tokov, vodohospodárskych diel a ochrane pred povodňami.



Ako povedal predseda predstavenstva DSA Marek Nikel, škola popri praktickej výučbe študentov ponúkne služby nového centra vodárenským spoločnostiam a ďalším organizáciám tohto rezortu, ktoré si na polygóne budú môcť nechať preškoliť svojich zamestnancov. Zamestnancov v odvetví vodného hospodárstva si tu budú môcť nechať rekvalifikovať aj mestá a obce.