SOŠ pedagogická v Bratislave oceňuje koncept školy a praxe v MŠ

Bratislava 7. novembra (TASR) - Spojenie, z ktorého majú prospech všetci. Tak po dvoch mesiacoch fungovania hodnotia zainteresovaní inovatívny koncept prepojenia vzdelávania a praxe, ktorý vznikol v Strednej odbornej škole (SOŠ) pedagogickej na Bullovej ulici v bratislavskej Dúbravke. Priamo v budove školy sa nachádza materská škola, kde študentky a študenti vykonávajú prax. Zástupcovia samosprávy i predstavitelia oboch školských zariadení pri stredajšej návšteve priestorov pripomenuli, že nová materská škola s kapacitou pre 82 detí umožnila v Dúbravke vyhovieť všetkým žiadostiam o zaradenie dieťaťa do škôlky. Zároveň zlepšila podmienky pre študentov odbornej školy, ktorí nestrácajú čas zložitým a dlhým presunom na miesto praxe.



"Je to úplne iný časový, ale aj vecný komfort, pretože nemusíme napríklad zložito hľadať miesta pre prax a učiteľov, ktorí budú školiteľmi našim študentom," zhodnotila riaditeľka SOŠ Galina Šimončičová. Veľký prínos vidí aj v obojstranne prospešnom procese vzdelávania. "My máme možnosť ovplyvňovať to, aby prostredníctvom praxe dostali naši študenti maximum z toho, čo potrebujú pri praktických zručnostiach získať. Na druhej strane, môžeme my prostredníctvom našich študijných odborov deťom v škôlke poskytnúť zaujímavé aktivity a predstavenia," dodala. Koncept inovatívneho prepojenia podľa jej slov znamenal aj zvýšený záujem o štúdium. "V tomto školskom roku sme zaznamenali 46-percentný nárast študentov, máme 76 prvákov," potvrdila Šimončičová.



Riaditeľka materskej školy Ingrid Duban vidí aj pozitíva pre samotné deti v škôlke. "Je to pre ne oživenie, že príde aj niekto im vekovo bližší, myslím si, že sa tu vytvára veľmi prajný medzigeneračný vzťah," uviedla pre TASR.



Spokojné sú aj študentky Dominika a Nela. "Predtým sme museli cestovať z Dúbravky do úplne inej časti mesta, napríklad do Petržalky. Teraz to máme bez stresu na jednom mieste, navyše v pekných zrekonštruovaných priestoroch," zhodnotila Dominika. Podľa Nely získavajú skúsenosti, ktoré ich lepšie pripravia do profesionálneho života. "Inak to vnímame, keď si môžeme teóriu na hodinách vyskúšať v reálnych situáciách," priznala.



Priestory, v ktorých sídli škôlka, zrekonštruoval na svoje náklady Bratislavský samosprávny kraj (BSK) - zriaďovateľ SOŠ, pričom investícia presiahla 350.000 eur. O vybavenie materskej školy, ktoré stálo približne 100.000 eur, sa postarala mestská časť. "Myslím si, že takýto projekt je príkladom toho, čo má samosprávny kraj robiť. Rovnako dokumentuje, ako môže a má vyzerať spolupráca medzi samosprávnym krajom a mestskou časťou," uviedol predseda BSK Juraj Droba.



Materskú školu, ktorá sídli priamo v SOŠ pedagogickej na Bullovej ulici, otvorili 3. septembra 2018 ako 12. škôlku v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Kapacita v dúbravských škôlkach sa tak zvýšila na 1095 miest.