Na Spiši budú o hlasy voličov bojovať kandidáti v šiestich okresoch

Poprad/Spišská Nová Ves 9. novembra (TASR) – Uchádzať sa o hlasy voličov budú v sobotu (10.11.) aj kandidáti v šiestich okresoch na Spiši. "V okresoch Poprad a Levoča je dohromady viac ako 90.000 oprávnených voličov, ktorí si volia starostov a primátorov v dohromady 62 obciach a mestách. Máme aj také obce, kde je len jeden kandidát na starostu, a je tam aj presne taký počet kandidátov na poslancov, ako bude následne v obecnom zastupiteľstve. Takže tam im stačí získať jeden hlas a budú zvolení," uviedol pre TASR zapisovateľ obvodnej volebnej komisie (ObVK) v Poprade Ladislav Maličký.



V okrese Spišská Nová Ves je dohromady 36 samosprávnych celkov, v Gelnickom okrese je 20 miest a obcí, kde si obyvatelia zvolia na nadchádzajúce štyri roky poslancov a starostov či primátorov. Voliť budú v dohromady 65 volebných obvodoch.



V Staroľubovnianskom okrese vyberú voliči dohromady 300 poslancov do obecných a mestských zastupiteľstiev. Zároveň rozhodnú o tom, kto sa v 42 obciach stane starostom a kto bude zastávať post primátora v dvoch mestách. O voličské hlasy sa pritom uchádza dohromady 105 kandidátov. "Zapísaných voličov máme zatiaľ niečo viac ako 40.500. Nemáme v okrese ani jednu takú obec, kde by chýbal kandidát, či už na post poslanca, alebo starostu či primátora. Zatiaľ nevieme ani o tom, že by sa niekto vzdal kandidatúry," priblížil zapisovateľ ObVK Mikuláš Mayer. Dodal, že v 12 obciach je len jeden kandidát na starostu.



V okrese Kežmarok je 41 samosprávnych celkov, kde si voliči vyberú spomedzi kandidátov na jednotlivé posty. "Voliť sa bude v 68 okrskoch a na voľby bude dohliadať viac ako 420 členov miestnych volebných komisií," uviedla zapisovateľka ObVK v Kežmarku Gabriela Petrušková s tým, že svoj voličský hlas bude môcť odovzdať približne 56.000 oprávnených voličov. "V obci Majere napríklad voľby budú, avšak nie je tam kandidát na starostu. Okrem toho kandidujú len dve kandidátky na poslankyne, pričom tamojšie obecné zastupiteľstvo tvorí päť zástupcov. Automaticky tam teda budú doplňujúce voľby na poslancov i nové voľby na starostu," uzavrela Petrušková.



Na Spiši sa nachádza aj najvyššie položená volebná miestnosť, konkrétne na Štrbskom Plese v nadmorskej výške 1340 metrov.