Na Spojenej škole Piešťany sa vo štvrtok nosili iba rozdielne ponožky

Piešťany 21. marca (TASR) - V prvom jarnom dni v Piešťanoch rezonovala Ponožková výzva. S odkazom na dátum 21. 3. si takto Piešťanci pripomenuli Svetový deň Downovho syndrómu. I pri ňom rezonujú čísla 3 a 21, ktoré odkazujú na strojenie 21. chromozómu spôsobujúceho túto celoživotnú odchýlku.



Do výzvy sa zapojila aj Spojená škola Piešťany, ktorej žiakmi sú deti s Downovým syndrómom. "Okrem toho, že sme si v rámci výzvy obuli všetci na každú nohu inú ponožku, vyzdobili sme si aj triedy," povedala pre TASR vychovávateľka Ingrid Galková.



Žiaci mali tvorivé dielne, spievali, tancovali a vyfarbovali papierové ponožky s logom svetového dňa. Do školy ich prišiel pozdraviť aj viceprimátor Piešťan Michal Bezák, ktorý na farebnú ponožkovú výzvu nezabudol a obliekol sa podľa toho. "Takto môže bežná populácia na vlastnej koži pocítiť, aké to je byť odlišný od ostatných," povedala Galková.