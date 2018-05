Na správanie turistov v CHKO Vihorlat budú dohliadať strážcovia

Najčastejšie sa porušuje zákaz vjazdu do rezervácie, zakladanie ohňa, kúpanie sa v jazere a bivakovanie.

Michalovce 12. mája (TASR) - Na správanie turistov v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Vihorlat rozprestierajúcej sa na Zemplíne budú v letnej sezóne dohliadať strážcovia. Priebežne budú kontrolovať dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny.



"Najčastejšie sa porušuje zákaz vjazdu do rezervácie, zakladanie ohňa, kúpanie sa v jazere a bivakovanie. Už pred letnou turistickou sezónou sme na Morskom oku zlikvidovali tri ohniská, vznikajú aj na vrchole Sninského kameňa a Vihorlatu. Sú však nelegálne, nachádzajú sa totiž v piatom stupni ochrany," informoval TASR strážca Správy CHKO Vihorlat Ján Vataha s tým, že jediné oficiálne miesto na založenie ohňa v okolí Morského oka je pri chate patriacej štátnemu podniku Lesy SR a je označené výnimkou Ministerstva životného prostredia SR. "V posledných rokoch sme zaznamenali aj nárast štvorkolesových 'turistov', ktorí boli dokonca pozorovaní aj na chodníku na Sninský kameň," doplnil.



Upozornil, že v lokalitách s piatym stupňom ochrany môžu turisti chodiť len po vyznačených turistických a náučných chodníkoch. "Mimo nich sa návštevníci môžu pohybovať len na území s prvým a druhým stupňom ochrany," poznamenal s tým, že bližšie informácie možno nájsť aj na paneloch v lokalite Morské oko a Sninský kameň. "Všetky rezervácie sú v teréne štandardne označené tabuľou so štátnym znakom. Treba podotknúť, že CHKO Vihorlat tvoria prevažne lesné porasty a treba rešpektovať aj lesný zákon," dodal.



Zuzana Argalášová zo Správy CHKO Vihorlat pre TASR uviedla, že so zvyšovaním návštevnosti súvisia aj negatíva. "Odpadky na Morskom oku sú každoročný problém, žiaľ, len veľmi málo turistov je takých, ktorí si to, čo si so sebou priniesli, aj odnesú," skonštatovala.



V roku 2016 tam zaviedli aj separovaný zber, návštevníci aj napriek tomu podstatnú časť odpadkov hádžu do košov na komunálny odpad. Ďalším negatívom je podľa nej erózia turistických chodníkov. "Na vrchole Sninského kameňa sa intenzívnym zašliapavaním likvidujú chránené druhy ako rozchodník ročný a kostrava ovčia vihorlatská," podotkla.



Letná sezóna sa v tomto roku oficiálne začne 15. júna. V tomto období zaznamenávajú v oblasti najvyššiu návštevnosť. "V posledných rokoch pozorujeme zvýšený záujem o uvedené miesta aj počas roka, prevažne cez víkendy a štátne sviatky. Napríklad 1. mája bolo na Morskom oku 580 turistov," uviedla Argalášová s tým, že ďalšou lokalitou v ich územnej pôsobnosti, ktorá sa teší obľube, je Národná prírodná rezervácia Senianske rybníky a náučný chodník Vtáčím rajom s pozorovacími vežami.