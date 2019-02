Na Starine zaznamenali historicky najnižšiu úroveň hladiny

Zemplínska šírava je aktuálne naplnená na 65 percent, Starina o dve percentá menej a naplnenosť Domaše predstavuje 36 percent.

Michalovce/Snina/Vranov nad Topľou 13. februára (TASR) – Na vodárenskej nádrži Starina zaznamenali vodohospodári počas tejto zimnej sezóny historicky najnižšiu úroveň hladiny na kóte 332,24 m n. m. Bolo to tak v prvý februárový deň. TASR o tom informoval hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák. Maximálna prevádzková hladina nádrže je 340 m n. m. a minimálna 309,6 m n. m.



Podľa slov hovorcu však vzhľadom na rozloženie snehových zrážok problém s jej naplnením počas tzv. odchodu jarných vôd neočakávajú. "Na hrebeňoch nad 800 m n. m. sa nachádza pokrývka s mocnosťou 100 až 150 centimetrov. Drvivá väčšina snehových zásob v povodí rieky Laborec, kam hydrologicky prináleží aj rieka Cirocha, je lokalizovaná v pohorí Vihorlatu a Nízkych Beskýd," vysvetlil. Situáciu na Zemplínskej Šírave hodnotia vodohospodári ako bežný stav zodpovedajúci tomuto ročnému obdobiu.



"Hydrologicky menej uspokojivá je situácia v povodí rieky Ondava nad Veľkou Domašou, kde v prípade pretrvávajúceho charakteru počasia je možné očakávať, že nádrž sa nám naplniť nepodarí," ozrejmil s tým, že na nej od začiatku novembra minulého roka prebieha tzv. zimná manipulácia, počas ktorej bol odtok znížený o 1,4 kubického metra (m3) za sekundu, čo prispelo k celkovej úspore 12,6 milióna m3 vody.



"Inak by bola aktuálna hydrologická situácia ešte vážnejšia," zdôraznil. Podľa jeho ďalších slov sa však ešte môže zmeniť tak, ako to bolo vlani. "Slovenský hydrometeorologický ústav vtedy zaznamenal maximálne snehové zásoby k 19. februáru," doplnil.



Zemplínska šírava je podľa Bocáka aktuálne naplnená na 65 percent, Starina o dve percentá menej a naplnenosť Domaše predstavuje 36 percent. Prítoky do týchto vodných nádrží v súčasnosti podľa neho mierne prevyšujú odtok, čo umožňuje stabilizáciu úrovne hladín, respektíve miernu akumuláciu. "Vodné nádrže sú zamrznuté ľadovou celinou s hrúbkou 10 až 15 centimetrov. Z dôvodu mierneho nárastu hladín za posledné dva týždne spôsobené miernym oteplením je však ľad odtrhnutý od brehu, a preto využívanie zamrznutých hladín na zimné športy neodporúčame," upozornil hovorca.