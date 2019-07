Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny 1500 odberných miest

V nedeľu večer začali v Žilinskom a Banskobystrickom kraji v dôsledku intenzívnych búrok a silného nárazového vetra pribúdať početné poruchy na elektrickej distribučnej sieti.

Bratislava 29. júla (TASR) - Po nedeľných (28. 7.) búrkach je bez elektriny na strednom Slovensku približne 1500 odberných miest. Cez noc sa situácia upokojila a energetikom sa podarilo obnoviť dodávku energie pre tisícky odberných miest. Odstraňovanie porúch stále pokračuje. TASR o tom informoval hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš.



V nedeľu večer začali v Žilinskom a Banskobystrickom kraji v dôsledku intenzívnych búrok a silného nárazového vetra pribúdať početné poruchy na elektrickej distribučnej sieti. "O 22.00 h bolo bez prúdu viac ako 6000 domácností," uviedol Gejdoš. V pondelok ráno evidovala SSD sedem porúch na úrovni vysokého napätia. Bez elektriny je momentálne približne 1500 odberných miest.



Najviac odberateľov je bez elektrickej energie v okrese Žiar nad Hronom, konkrétne v Kremnici, Starej Kremnici a Ladomerskej Vieske. Ďalšie poruchy riešia energetici v obciach Studená, Nová Bašta a Stará Bašta v Rimavskosobotskom okrese. Bez elektriny sú aj desiatky odberných miest v Hontianskych Moravciach v okrese Krupina a Kráľovej Lehote v okrese Liptovský Mikuláš.



"Výpadky dosiahli na strednom Slovensku úroveň kalamity. To znamená, že za posledných 24 hodín bolo bez elektriny viac ako tri minúty vyše 30.000 odberateľov," poznamenal hovorca. Najviac problémov spôsobili stromy a konáre, ktoré spadli na elektrické vedenie. V niektorých prípadoch pretrhali vodiče a poškodili stĺpy. Na viacerých miestach došlo aj k požiarom.



"Keďže elektrikárom a dispečerom zo SSD situácia nedovolila odstrániť všetky poruchy počas noci, hneď na svitaní vyrazili do terénu v plnom nasadení, aby obnovili dodávky elektrickej energie hneď, ako to bude možné," dodal Gejdoš s tým, že prácu im komplikuje mokrý neprístupný terén.