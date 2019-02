Na STU vyhodnotili ôsmy ročník súťaže Inžinierska cena 2017/2018

Po fakultných kolách do súťaže postúpilo 13 študentov, z ktorých odborná porota vybrala štyri najlepšie práce.

Bratislava 6. februára (TASR) - Na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave v utorok (5. 2.) hodnotili najlepšie diplomové práce študentov stavebných fakúlt na Slovensku. Víťazkou ôsmeho ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2017/2018 sa stala Lucia Pazerová zo Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.



"Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov," zhodnotil predseda poroty Ján Tomko.



Po fakultných kolách podľa jeho slov do súťaže postúpilo 13 študentov, z ktorých odborná porota vybrala štyri najlepšie práce. Ozrejmil, že porota hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, ale aj tvorivý prístup a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.



Hlavným cieľom súťaže je, ako priblížil, podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov.



Víťazka ceny Pazerová sa vo svojej práci zaoberala obnovou historickej vily v kúpeľoch Ružbachy. Vysvetlila, že aj vzhľadom na množstvo dostupnej literatúry bola táto téma pre ňu výzvou. "Prekvapil ma konštrukčný systém budovy. Hrázdené stavby sú na Slovensku raritou a aj počas štúdia sme sa im venovali len veľmi okrajovo. Úplným prekvapením bolo zistenie, že výplňovým materiálom tejto konštrukcie nie je ani tehla či kameň, ako bolo zvykom, ale drevené trámy," povedala.



Ďalší traja študenti získali čestné uznanie, a to Jozef Vajdiar zo Stavebnej fakulty STU Bratislava za prácu Rímskokatolícky kostol – monolitická železobetónová nosná konštrukcia, Marek Kováč zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline za prácu Most za diaľnici D1 nad Klčovským potokom a tiež Lukáš Ferko zo Stavebnej fakulty STU Bratislava za prácu Návrh vodovodu a kanalizácie bytového domu s polyfunkciou v BIM.



"Vychovávame si kvalitnú generáciu autorizovaných inžinierov," konštatoval predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) Vladimír Benko. Na základe kvality prihlásených prác tvrdí, že dnešní absolventi technických univerzít sú dobre pripravení na prax vo svojej profesii.