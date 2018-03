Na súčasnej adrese cudzineckej polície upravili stránkové hodiny

Z dôvodu sťahovania na novú adresu budú upravené stránkové dni v mieste súčasného sídla na Hrobákovej ulici.

Bratislava 13. marca (TASR) – Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru (PZ) v Bratislave nájdu od pondelka 19. marca klienti v nových priestoroch na Regrútskej ulici vo Vajnoroch. Z dôvodu sťahovania na novú adresu budú preto upravené stránkové dni v mieste súčasného sídla na Hrobákovej ulici. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová.



"V stredu (14.3.) budú stránkové hodiny od 07.30 h do 12.00 h, ďalšie dni pracovného týždňa budú nestránkové,“ spresnila. Od stredajšieho (14.3.) poludnia sa nebudú poskytovať ani telefonické informácie na čísle +421-9610-36855. "Hneď ako bude spustené nové telefónne číslo, zverejníme ho na webovej stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk,“ prisľúbila hovorkyňa.



Pripomenula, že v nových priestoroch, ktoré prešli výraznou rekonštrukciou, sa počet vybavovacích miest zmení z doterajších 15 na 23 a časom sa tento počet ešte zvýši. K dispozícii bude i detský kútik, k zvýšenému komfortu prispejú aj bezbariérové úpravy. "Taktiež sa zlepšia pracovné podmienky pre policajtov, pracovný priestor bude oproti súčasnému stavu väčší a bude zariadený novým interiérovým vybavením," uviedla Dobiášová. Ďalšou novinkou sú poradenské dni Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), na ktorých môžu klienti získať dôležité informácie týkajúce sa pobytu, práce, podnikania, poistenia na jednom mieste vychádzajúc z európskeho príkladu dobrej praxe tzv. „One Stop Shop“ centier.



"Pred budovou je 27 parkovacích miest, pracujeme na tom, aby bola možnosť parkovať na chodníku na príjazdovej ceste pred budovou. Komunikujeme aj s Dopravným podnikom Bratislava (DPB) o výhodnejších možnostiach mestskej hromadnej dopravy," povedala Dobiášová.



Úradné hodiny na novej adrese oddelení cudzineckej polície PZ Bratislava sú prispôsobené pracovnému času v klientskych centrách, v pracovných dňoch od 08.00 do 15.00 h, v stredu do 17.00 h a v piatok do 14.00h.