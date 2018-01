Na svahoch Devínskej Kobyly rozkvitol hlaváčik jarný

Hlaváčik jarný je predstaviteľom teplomilných a suchomilných travinných ekosystémov, ktoré sa vyskytujú v najteplejších, južných oblastiach SR s dostatkom slnečného žiarenia a nedostatkom zrážok.

Bratislava 8. januára (TASR) – Teplé zimné počasie na prelome rokov prebúdza prírodu. Na západných svahoch Devínskej Kobyly rozkvitli v národnej prírodnej rezervácii hlaváčiky jarné. Ich výskyt zaznamenal redaktor TASR. Že ide o chránený rastlinný druh, potvrdila na základe fotografie botanička Darina Válková zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.



„Výskyt tohto druhu v januári je za bežných zimných podmienok nezvyčajný,“ uviedla botanička. „Vzhľadom na tohtoročné januárové teploty je možný,“ pripustila. Podľa Válkovej sa neprebudili len hlaváčiky. „Kvitnú aj ďalšie jarné druhy, napr. snežienky, fialky,“ informovala. Celodenné plusové teploty by mali na juhu Slovenska podľa SHMÚ pretrvať do konca týždňa, keď by malo prísť k čiastočnému ochladeniu.



Hlaváčik jarný je predstaviteľom teplomilných a suchomilných travinných ekosystémov, ktoré sa vyskytujú v najteplejších, južných oblastiach Slovenska s dostatkom slnečného žiarenia a nedostatkom zrážok. Tieto ekosystémy patria medzi veľmi ohrozené, na svahoch Devínskej Kobyly sa ich pokúšajú ochranári zachovať aj pomocou riadenej pastvy kôz. Hlaváčiky s typickými 3 až 8 centimetrov veľkými žltými kvetmi rozkvitajú bežne v marci. V minulosti sa zbierali pre liečivé účinky, inak je rastlina jedovatá.