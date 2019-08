Na svidníckom cintoríne má pribudnúť asi 200 nových hrobových miest

V meste Svidník sú tri cintoríny. Najstarší z nich z kapacitných dôvodov už nevyhovoval požiadavkám, pretože je tam voľných približne 20 hrobových miest.

Svidník 12. augusta (TASR) – Mesto Svidník rozširuje jeden z troch cintorínov. Podľa slov primátorky Marcely Ivančovej kapacitne už nepostačoval, preto sa rozhodli vybudovať nové hrobové miesta vrátane infraštruktúry.



"V meste Svidník sú tri cintoríny. Najstarší z nich z kapacitných dôvodov už nevyhovoval požiadavkám, pretože je tam voľných približne 20 hrobových miest, čo je naozaj málo. Preto bola akútna potreba rozšíriť tento cintorín. Po doložení všetkých potrebných dokumentov sme sa pohli ďalej vo veci," uviedla Ivančová.



V týchto dňoch podľa jej slov Technické služby mesta Svidník dokončujú oplotenie. "Sme radi, že aj mestská firma dokáže urobiť takúto vec. Pokračuje sa v ďalšej fáze výstavbou chodníkov a budovaním nových hrobových miest, ktorých bude asi 200. V rozpočte sme vyčlenili 70.000 eur," priblížila Ivančová.



"Verím, že na veľmi dlho budeme mať pokoj. Je to citlivá téma. Plánujeme to dokončiť do konca septembra. Závisí to však od počasia," dodala primátorka.