Na Tatry-Expo v Poprade sa predstaví takmer stovka firiem z 3 krajín

Poprad 26. apríla (TASR) – V najväčšom meste pod Tatrami v piatok štartuje jubilejný 20. ročník celoslovenskej výstavy s medzinárodnou účasťou Tatra-Expo 2019. Mária Kleinová z organizačného tímu podujatia informovala, že na výstavnej ploche asi 1200 metrov štvorcových sa bude prezentovať takmer stovka firiem zo Slovenska, Českej republiky i Poľska.



„V Aréne Poprad budú môcť záujemcovia až do nedele 28. apríla vidieť prezentáciu výrobcov a predajcov v oblasti stavebníctvo, nábytok a bývanie, domov a žena – v tejto kategórii bude najväčšie zastúpenie, ďalej je to dvor a záhrada a tiež automobily a doplnky,“ konkretizovala Kleinová. Dodala, že v dvoch pavilónoch bude súčasťou výstavy okrem českých a poľských firiem aj 74 slovenských zástupcov zo všetkých krajov.



V rámci podujatia sa uskutočnia aj prednášky na tému zdravý životný štýl. V sobotu 27. apríla sa bude konať aj Deň poľskej kultúry s goralskou muzikou spojený s ochutnávkou tamojšej gastronómie. „Okrem toho sme pripravili aj ochutnávku suchého odrodového vína a ovocných destilátov z Bulharska,“ upozornila Kleinová.



Výstava bude v piatok a v sobotu otvorená od 10.00 do 18.00 h., v nedeľu uzatvoria priestory o 14.00 h.