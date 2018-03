Na ťažbu dreva v lesoch vypíše Rimavská Sobota verejnú obchodnú súťaž

Podľa lesného hospodára Juraja Hronca sú rimavskosobotské mestské lesy vo veľmi dobrom stave.

Rimavská Sobota 22. marca (TASR) – Verejnou obchodnou súťažou (VOS) sa pokúsi mesto Rimavská Sobota nájsť záujemcu, ktorý bude môcť v jej mestských lesoch vyťažiť počas tohto roka 3500 kubických metrov dreva. Podľa primátora Jozefa Šimka tak chcú nahradiť ročný výpadok v príjmoch mesta na úrovni zhruba 200.000 eur, ktorý vzniká, pretože samospráva už lesy neprenajíma inému subjektu. Vypísanie VOS schválili mestskí poslanci na svojom marcovom zasadnutí, minimálna cena za kubický meter vyťaženého dreva bola stanovená na 55 eur.



„S odborným lesným hospodárom sme uvažovali nad tým, ako by sme aj z mestských lesov získali prostriedky, ktoré by sme použili na rozvoj mesta,“ vysvetlil primátor, podľa ktorého sa k tomuto kroku rozhodli pristúpiť aj preto, že drevnej suroviny majú v mestských lesoch dostatok.



„Pred rokmi sme tam rúbali zhruba 7000 kubíkov ročne. S lesným hospodárom sme uvažovali nad tým, že tento objem znížime na polovicu, teda ročne vyrúbeme 3500 kubíkov. Prepočítali sme to na dnešné ceny dreva a dovolím si povedať, že z tohto polovičného výrubu dokážeme tých 190.000 až 200.000 eur do rozpočtu získať,“ dodal Šimko s tým, že ide o opatrenie na jeden rok a ak sa ujme, súťaž môžu zopakovať.



Podľa lesného hospodára Juraja Hronca sú rimavskosobotské mestské lesy vo veľmi dobrom stave. „Celková zásoba je 333.000 kubických metrov dreva, čo na ich ploche 1508 hektárov vychádza priemerne 220 kubíkov na hektár. Z tohto čísla môžeme dedukovať, že veľká časť porastov je vo fáze rúbnej zrelosti,“ objasnil Hronec. Okrem predaja dreva sa podľa neho chcú zamerať aj na obnovu lesov. „Tohto roku napríklad vysadíme 60.000 sadeníc duba,“ spresnil.



Mestské lesy Rimavská Sobota sa rozprestierajú v katastrálnych územiach Rimavskej Soboty, Tomašovej a Gemerčeka. Z ich celkovej rozlohy 1508 hektárov je zhruba 1456 hektárov hospodárskych lesov a približne 52 hektárov lesov osobitného určenia.