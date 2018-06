FOTO: Na trati do Korytnice premáva po desaťročiach starobylý vláčik

Pri príležitosti osláv 110. výročia prvej jazdy vlaku z Ružomberka do Korytnice vypravili v sobotu 9. júna 2018 na časť zachovanej trate historický vláčik. Stalo sa tak prvýkrát po desiatkach rokov jeho nečinnosti počas podujatia Korýtkofest v metropole dolného Liptova. Nová linka bude v letnej sezóne premávať pravidelne počas víkendov a sviatkov. V Ružomberku 9. júna 2018. Foto: TASR/Miroslava Siváková

Ružomberok 9. júna (TASR) – Pri príležitosti osláv 110. výročia prvej jazdy vlaku z Ružomberka do Korytnice vypravili v sobotu na časť zachovanej trate historický vláčik. Stalo sa tak prvýkrát po desiatkach rokov jeho nečinnosti počas podujatia Korýtkofest v metropole dolného Liptova. Nová linka bude v letnej sezóne premávať pravidelne počas víkendov a sviatkov.Prvá jazda odštartovala o 9. hodine z ružomberskej vlakovej stanice. Vlak premáva každú hodinu až do 16. h. Keďže trať už nie je funkčná po celej trase do Korytnice, jazdy sú možné po Zápalkáreň na Šoltésovej ulici. Cyklisti túto lokalitu poznajú ako začiatok trasy Cyklokorytničky.ozrejmil Miroslav Klíma, jeden z aktivistov, vďaka ktorým vlak opäť ožíva.Prípravy trvali niekoľko mesiacov.myslí si Klíma.Historické výročie oslavujú milovníci vlakov, rodiny s deťmi i domáci a návštevníci Ružomberka nielen na podujatí Korýtkofest, ale aj sprievodnou akciou pre rodiny S deťmi na kolesách. Súčasťou podujatia je aj súťaž výtvarných diel na tému 110. výročie Korytnickej železnice či tvorivé dielne pre deti.informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.Linka bude premávať pravidelne počas víkendov a sviatkov od 30. júna do 2. septembra. Všetci, ktorí budú chcieť zažiť jazdu historickým vlakom, môžu využiť prepravu Železničnej spoločnosti Slovensko a prestúpiť v stanici Ružomberok na vlak Korýtko.povedala Šarafínová.Stavba 23,6 kilometra dlhej úzkorozchodnej železnice z Ružomberka do Korytnice na parný pohon dostala zelenú na sklonku roka 1906. O dva roky nato už premával na trase vlak. Jeho posledná jazda sa datuje do roku 1974. Pôvodná železnica prepravovala cestujúcich z obcí Biely Potok, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Liptovské Revúce do Ružomberka za prácou, na úrady či do nemocnice. Železnica však vozila i kúpeľných hostí do vtedy už svetoznámych kúpeľov v Korytnici.