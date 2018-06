Na trati medzi Lučencom a Hajnáčkou bude v stredu výluka vlakov

Vlaky nahradí autobusová doprava.



Lučenec/Hajnáčka 6. júna (TASR) – Pre opravné práce bude v stredu od 8.40 do 15.20 h vylúčená osobná vlaková doprava na trati medzi Lučencom a Hajnáčkou v okrese Rimavská Sobota. O výluke informuje Železničná spoločnosť Slovensko na svojej internetovej stránke.



„V dôsledku tejto výluky budú osobné vlaky Os 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250, 6252 medzi Fiľakovom a Hajnáčkou, ako aj rýchliky R 811 Sitno a R 912 Gemeran medzi Lučencom a Hajnáčkou nahradené autobusovou dopravou,“ uvádzajú železničiari. Autobusy budú v Lučenci, Fiľakove a Hajnáčke zastavovať pred budovami tamojších železničných staníc, v Čamovciach pri obecnom úrade a v Šíde pred budovou železničnej zastávky.



Ako dodala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková, v rámci tejto výluky budú prebiehať práce spojené so strojným prečistením koľaje. „Koľaj bude doštrkovaná a prevedená jej smerová a výšková úprava, ako aj úprava koľajového lôžka do predpísaného profilu. Práce budú vykonávať zamestnanci ŽSR,“ konkretizovala.