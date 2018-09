Na trati Medzibrodie n/Oravou - Dolný Kubín je viacdňová výluka vlakov

Práce zahŕňajú vybudovanie dočasného náhradného priecestia v kilometri 20,572, vyznačenie obchádzkovej trasy prenosným dopravným značením a demontáž priecestnej konštrukcie.

Dolný Kubín/Medzibrodie nad Oravou 24. septembra (TASR) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) realizujú od pondelka do piatka 28. septembra nepretržité výlukové práce v úseku Medzibrodie nad Oravou – Dolný Kubín. V rámci výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku uskutoční komplexná rekonštrukcia priecestia v kilometri 20,561. TASR informoval Dávid Bozsaky z odboru komunikácie Generálneho riaditeľstva ŽSR.



Dodal, že práce zahŕňajú vybudovanie dočasného náhradného priecestia v kilometri 20,572, vyznačenie obchádzkovej trasy prenosným dopravným značením, demontáž priecestnej konštrukcie či vybratie dvoch koľajových polí v dĺžke 12,5 metra. "Ďalej odťaženie štrkového lôžka koľaje, položenie dvoch nových koľajových polí, úpravu štrkového lôžka koľaje do profilu, opravu smeru a výšky koľaje priecestia, montáž priecestnej konštrukcie a asfaltovanie," uviedol.



Cestná doprava je presmerovaná prenosným dopravným značením po obchádzkovej trase cez náhradné železničné priecestie v kilometri 20,572. Cestná uzávera priecestia potrvá nepretržite od pondelka od 8. h do piatka 28. septembra do 21. h. "Obchádzka povedie cez náhradné železničné priecestie. Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca Železničná spoločnosť Slovensko," vysvetlil Bozsaky.