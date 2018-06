Na Urban Art Festivale v Bratislave vystúpi aj superstar T. Mašková

Celý program festivalu, v rámci ktorého môžu Bratislavčania i návštevníci hlavného mesta absolvovať aj jeho prehliadku so sprievodcom zadarmo, je dostupný na www.urbanartfestival.sk.

Bratislava 26. júna (TASR) – Druhý ročník Urban Art Festivalu v Bratislave prinesie na šiestich pódiách vo verejných priestranstvách vyše 30 vystúpení. Festival s podtitulom Koniec nudy sa začne v sobotu 30. júna. Podľa jeho hlavného organizátora Lukáša Dobrockého, výkonného riaditeľa Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, má "zosieťovať existujúce podujatia", ktoré sa začiatkom leta v hlavnom meste dejú a komunikovať ich smerom na verejnosť v silnejšej podobe.



"Na Hlavnom námestí bude mať stage, ktorý sa predstaví s ponukou latino a funky. Okrem toho si budú môcť návštevníci vyskúšať, aké je to zachraňovať život. V spolupráci s Červeným krížom usporiadame kurzy prvej pomoci," informoval v utorok na tlačovej konferencii Dobrocký.



Na Hviezdoslavovom námestí bude folklórna scéna a detská zóna. Pripravené sú detské predstavenia Frozen - Ľadové kráľovstvo a Sníček Hugo. Podujatia spestrí bublinková šou i maľovanie na tvár či handmade trhy.



Na námestí pred Starou tržnicou bude prezentácia malokarpatských vinárov, návštevníci budú môcť ochutnať poklad Malých Karpát a vypočuť si umelcov zameraných na jazz a folk. "Na našom festivale vystúpi prvýkrát víťazka Česko-slovenskej superstar Tereza Mašková. Veľmi sa tešíme, že jej prvý koncert bude v Bratislave po hlavičkou Urban Art festivalu," prezradil Dobrocký.



Kamenné námestie bude centrom Bratislava Street Art Festivalu, ktorý fasády budov ozvláštni veľkorozmernými výtvarnými dielami. Vystupovať budú kapely alternatívnej scény - Space Recorder, Funtomas, SAYS, LUVVER či Nvmeri.



Tyršovo nábrežie bude dejiskom Beer&Burger Festu. Ochutnávku piva a burgrov rôznych druhov budú svojimi vystúpeniami sprevádzať kapely ako The Cellmates, Puding Pani Elvisovej a Le Payaco v rámci rock and pop zóny. "Okrem toho tam máme pripravenú novú prezentáciu bratislavského regiónu vo forme novej Escape Room: Tajomstvo vínnej pivnice, návštevníci tejto časti festivalu budú môcť vyriešiť jeden veľký problém a zachrániť niečo veľmi dôležité," naznačil organizátor festivalu, ktorého súčasťou sú i sprievodné podujatia ako projekt Viva Ulica! s pouličnými koncertmi klasickej hudby v podaní mladých umelcov či premietanie víťazných filmov z festivalu Ekotopfilm/Envirofilm 2018 v priestoroch Urban House na Laurinskej.



V nedeľu 1. júla bude festival pokračovať programom v Sade Janka Kráľa, v ktorom sa uskutoční Bratislavský dobový piknik s hudbou 30. a 40. rokov, dobovou módnou prehliadkou, tanečným workshopom či prednáškou o slávnych návštevách Bratislavy v medzivojnovom období. "Okrem toho sú pripravené rôzne iné aktivity, ktoré sa budú diať v uliciach mesta," dodal Dobrocký s tým, že návštevníci festivalu sa budú môcť presúvať na podujatia vláčikmi či prepraviť sa zo Starého Mesta do Petržalky loďou.



Spoluorganizátorom festivalu je Bratislavský samosprávny kraj. "Teším ma, že takéto podujatie sa koná, patrí do mesta, spoluvytvára kolorit mesta a letnú atmosféru takej Bratislavy, na akú si postupne zvykáme, a ktorá sa stáva obľúbenou aj pre zahraničných návštevníkov, čo dokumentujú zvyšujúce sa čísla, dokonca veľmi sľubne rastúce v porovnaní s predchádzajúcim rokom," uviedol bratislavský župan Juraj Droba s tým, že BSK si za svoj zobral projekt, ktorý sa bude konať na Nedbalovej - tzv. Dáždnikovú ulicu: "Pokúsime sa prekonať minuloročný rekord v počte otvorených dáždnikov na jednej ulici. Minulý rok ich bolo 276, tohtoročný cieľ je 400."



Celý program festivalu, v rámci ktorého môžu Bratislavčania i návštevníci hlavného mesta absolvovať aj jeho prehliadku so sprievodcom zadarmo, je dostupný na www.urbanartfestival.sk.