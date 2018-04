Na Váhu v Trenčíne spustili do prevádzky malú vodnú elektráreň

Celková investícia bola približne päť miliónov eur. Dielo začali stavať v roku 2015.

Trenčín 19. apríla (TASR) – Na rieke Váh v Trenčíne slávnostne otvorili vo štvrtok malú vodnú elektráreň. Prehradením a vzdutím hladiny Váhu vzniklo malé vodné dielo Trenčianske Biskupice II. Elektráreň s výkonom jeden megawat postavili zo súkromných zdrojov. Elektrinu do siete dodáva už dva mesiace.



Podľa člena predstavenstva dodávateľskej spoločnosti STM power Ľubomíra Kollára, investorom bola spoločnosť EQ Horný Váh, celková investícia bola približne päť miliónov eur. Dielo začali stavať v roku 2015. Pri financovaní nepoužili žiadne verejné zdroje.



"Účelom výstavby bolo využitie vody, ktorá je nutná na udržanie života v rieke. Štandardne sa tu prepúšťa podľa manipulačného poriadku približne desať metrov kubických vody za sekundu. Voda doteraz odtekala nevyužitá. Tým, že sme tu postavili toto vodné dielo, dokážeme ju využiť a odľahčiť energetickú sústavu," skonštatoval Kollár.



Ako dodal, v rámci diela vybudovali aj funkčný rybovod, dôkazom funkčnosti sú podľa neho podustvy tiahnuce proti prúdu. Elektrickú energiu dodávajú do elektrickej siete, k užívateľom ju distribuuje Západoslovenská energetika. "Výkupnú cenu elektrickej energie máme stanovenú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví štandardne ako akýkoľvek iný zdroj, či už je to atómová elektráreň, vodná, solárna, alebo tepelná elektráreň," doplnil Kollár.



Podľa riaditeľky Správy Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty Sylvie Mertanovej je dopad malých vodných elektrární na prírodné pomery celého povodia veľmi negatívny.



"Malý výkon, veľké škody. Škody, ktoré sú spôsobené na riečnych ekosystémoch, ďaleko prevyšujú nejaký energetický prínos takýchto stavieb. Nastáva tam prerušenie vodného toku, zhoršuje to kvalitu vody, pohyb riečnych sedimentov. A najmä to bráni pohybu rybám a ďalším vodným živočíchom. Okolo tejto novej bariéry je vybudovaný nový rybovod. Či bude skutočne funkčný, to by sa malo zistiť v najbližších dvoch rokoch monitoringom. Pokiaľ viem, sú vážne pochybnosti ichtyológov, či bude efektívne priechodný pre všetky skupiny rýb," pripomenula Mertanová.