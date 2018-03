Na veľtrhu pracovných príležitostí si hľadalo prácu asi 430 mladých

Najčastejšie prevládali pozície ekonomického charakteru s pôsobením v oblasti obchodu, financií, nákupu, logistiky a daní, pozície personálnych konzultantov so znalosťou jazykov.

Banská Bystrica 5. marca (TASR) – Podujatie Zo školy na zimák - Univerzitný deň pracovných príležitostí prilákal v závere februára na banskobystrický zimný štadión približne 430 záujemcov o ponúkané pracovné miesta. Najčastejšie prevládali pozície ekonomického charakteru s pôsobením v oblasti obchodu, financií, nákupu, logistiky a daní, pozície personálnych konzultantov so znalosťou jazykov. Študenti sa zaujímali tiež o prácu programátorov, technikov či projektantov. TASR o tom informovala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá akciu organizovala.



"Kvalitu veľtrhu a široké spektrum voľných pracovných pozícií garantovalo 24 vystavovateľov rôzneho zamerania, pričom sedem z nich sa zúčastnilo i prvého ročníka podujatia. Potešil nás záujem spoločností pôsobiacich v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja a desať vystavovateľov dokonca poskytovalo pracovné miesta na trvalý pracovný pomer, živnosť či brigádu priamo v meste Banská Bystrica. Hlavným partnerom veľtrhu bola spoločnosť Amazon, ktorá ponúkala pre vysokoškolákov široké spektrum stáží na Slovensku a v Česku," zhodnotila Straková.



"Toto podujatie je výbornou príležitosťou, ako sa vzájomne môžu spoznať zamestnávatelia so študentmi. V Amazone hľadáme vždy tie najlepšie talenty a na slovenských univerzitách a vysokých školách vidíme veľký potenciál," konštatovala Miroslava Remenárová, PR manažérka spoločnosti s tým, že najlepším umožňujú zapojiť sa do špeciálneho programu, v rámci ktorého pôsobia ako tzv. oblastní manažéri, pričom môžu riadiť aj niekoľko desiatok zamestnancov.



"Študenti získali predstavu, aké sú požiadavky na zamestnancov v jednotlivých spoločnostiach, čo očakáva trh práce od absolventov, v ktorých oblastiach majú ešte priestor sa zdokonaliť prípadne rozšíriť svoje vedomosti," dodala Straková.