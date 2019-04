VODIČI, BUĎTE TRPEZLIVÍ: Na výjazdoch z Bratislavy sa tvoria kolóny

Vodiči podľa Zelenej vlny Rozhlasu a televízie Slovenska aktuálne odhadujú zdržanie asi na pol hodiny.

Bratislava 30. apríla (TASR) - Na viacerých výjazdoch z hlavného mesta sa v utorok podvečer tvoria kolóny. Jedna z nich je aktuálne na Ulici svornosti smerom von z mesta. Vodiči podľa Zelenej vlny Rozhlasu a televízie Slovenska aktuálne odhadujú zdržanie asi na pol hodiny.



V ďalších kolónach sa asi desať minút zdržia autá na výjazde z Rusoviec do Petržalky a na Košickej smerom von z mesta. Na ďiaľnici D1 od Gagarinovej až na Prístavný most je hlásené zdržanie asi 15 minút.



Na ceste I/2 od Bratislavy - Záhorskej Bystrice cez Stupavu smerom do Lozorna vodiči hlásia zdržanie asi 15 minút. Kolóny boli taktiež hlásené na Kazanskej smerom von z mesta a na Šancovej v oboch smeroch. Spomalená premávka je podľa vodičov aj na Einsteinovej ulici.



Podľa navigácie Waze stoja autá v kolónach aj na výjazde D2 v Petržalke smerom na Brno, na Ceste na Senec, na Trnavskej ceste, na Račianskej, na Hradskej či na Vajnorskom nadjazde.