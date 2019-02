Na výstave v Bratislave naučí E. Shilo tvoriť obrazy z papiera

Podľa riaditeľa Múzea židovskej kultúry na Slovensku Pavla Mešťana je vystrihovacie umenie náročné, vyžaduje si veľa trpezlivosti a vytrvalosť.

Bratislava 5. februára (TASR) - Výstava Obrazy z papiera je v galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave. Takmer 70 diel vytvorila izraelská umelkyňa so slovenskými koreňmi Esther Shilo vystrihovaním z papiera.



"Moji rodičia pochádzali zo Slovenska. Prežili holokaust a v roku 1948 emigrovali do Izraela, kde sa o dva roky zosobášili. Ja som sa tam narodila v roku 1952. Veľa mi hovorili o Slovensku. Prvú výstavu som tu mala v synagóge v Liptovskom Mikuláši v roku 2015 a odvtedy vo viacerých slovenských mestách. Vystrihovanie nožnicami je starobylé židovské umenie. Toto je môj svet, ktorý stále tvorím. Navrhujem originálne papierové vystrihovačky," na pondelkovej (4.2.) vernisáži výstavy sa účastníkom po slovensky prihovorila autorka.



Aj nový manažér galérie František Löv pre TASR potvrdil slovenský pôvod a záľubu umelkyne vo vystrihovaní. "Jej námety sú biblické, súvisia so židovskými sviatkami, tradíciami, Jeruzalemom. Rozširuje ich o prírodné motívy. Oživuje staré židovské umenie zo stredoveku. Okrem Izraela vystavuje v USA a Európe. Tiež organizuje workshopy s touto technikou. Ten bude v priestore výstavy v stredu 6. februára od 13. do 17. hodiny," pozýva záujemcov František Löv.



Podľa riaditeľa Múzea židovskej kultúry na Slovensku Pavla Mešťana je vystrihovacie umenie náročné, vyžaduje si veľa trpezlivosti a vytrvalosť. O tom sa okrem účastníkov workshopu môžu presvedčiť aj návštevníci výstavy. Obrazy v kruhovom, štvorcovom a inom tvare sú prevažne biele na čiernom podklade alebo naopak. Niektoré aj viacfarebné. Sú na nich rôzne stavebné objekty, ornamenty, židovské symboly, stromy, ľudia, zvieratá.



Prvá bratislavská výstava Esther Shilo potrvá do 1. marca.