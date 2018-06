Na výstave Ilona Németh povie, prečo dokumentuje likvidáciu cukrovarov

Pre Ilonu Németh je výstava výsledok intenzívnej ročnej práce.

Bratislava 23. júna (TASR) – Veľký a netradičný výstavný projekt Eastern Sugar slovenskej výtvarníčky Ilony Németh v Kunsthalle Bratislava (KHB) dokumentuje osud cukrovarov na Slovensku. V tomto ojedinelom umeleckom zobrazení ekonomickej témy autorka skúma pracovné podmienky, ktoré sa menia vplyvom globálnych transformačných procesov a zisťuje ich lokálne dôsledky.



O tom sa veľa dozvedia účastníci pondelkovej (25.6. o 17. h) komentovanej prehliadky tejto špeciálnej expozície, kvôli ktorej boli vykonané stavebné úpravy v KHB. Autorka s kurátorkou výstavy Ninou Vrbanovou prezradia dôvody i podobu výstavného projektu, ktorý je príbeh podnikov pôvodne štátnych a prosperujúcich, postupne privatizovaných a tunelovaných, dnes nenávratne zničených. Zlatý vek cukrovarskej horúčky 19. storočia v našom regióne zatienili vojny a socialistická centralizácia. Po roku 1989 továrne padli za obeť rýchlej privatizácii, prevzali ich často skorumpovaní miestni majitelia, či nakoniec zahraničné spoločnosti, ktoré sa neusilovali o záchranu upadajúceho priemyselného odvetvia.



Pre Ilonu Németh je výstava výsledok intenzívnej ročnej práce, výskumu súčasného stavu všetkých desiatich slovenských cukrovarov a náročná realizácia výslednej podoby, kde zo stredovej sály sa stala cukrovarská manufaktúra ako symbolická spomienka na minulosť. Rovnaký význam majú veľkoplošné posuvné fotografie továrenských ruín aj množstvo exponátov. Autorka uvažuje, či takouto likvidáciou priemyslu a ekonomickými problémami sa nezvyšuje nacionalizmus, extrémizmus a populizmus.



"Ja som to použila ako prípadovú štúdiu. Keby v Dunajskej Strede nezlikvidovali cukrovar, ale iný priemysel, venovala by som sa tomu. Pre mňa je to ako východisko pre úvahy a vyskladanie mozaiky, ktorá pomôže iným podobným rozhodnutiam v budúcnosti," uviedla pre TASR výtvarníčka, ktorá dlhoročne býva neďaleko prosperujúceho aj zbúraného cukrovaru.



Expozíciu obohacujú diela britského autora Jeremyho Dellera, holandskej dvojice Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan a 12-kanálová videoinštalácia nemeckého filmára Haruna Farockiho. Súčasťou výstavy je pilotná verzia neexistujúceho Múzea cukru, ktoré vzniká v spolupráci s Mestským múzeom v Šuranoch – inštitúciou, ktorá špecializuje svoju zbierku na históriu cukrovarníctva na Slovensku.