Na výstave v skanzene Vychylovka predstavia slovenské plemená zvierat

Nová Bystrica 5. júla (TASR) – Propagovať slovenské plemená zvierat je cieľom štvrtého ročníka prezentačnej výstavy národných plemien, ktorá sa uskutoční v nedeľu 14. júla v skanzene Nová Bystrica Vychylovka. TASR o tom informovala kultúrna manažérka Kysuckého múzea v Čadci Darina Hnidková.



"Nejde však len o výstavu, ale o celodenné tematické podujatie. Okrem zvierat priamo pri objektoch skanzenu čakajú návštevníkov folklórne vystúpenia a ukážky remeselnej a ľudovo-umeleckej tvorby. O 13. hodine sa bude konať svätá omša," doplnila Hnidková.



Prezentáciou národných plemien v prostredí pôvodnej dediny je podľa nej ešte viac zvýraznený ich význam ako geneticky, kultúrne a historicky významného dedičstva.



"Chovu našich národných plemien sa venuje málo chovateľov. V niektorých prípadoch sa dá hovoriť až o ohrozených druhoch. Teší ma, že aj touto aktivitou sa nám podarilo rozprúdiť tému a motivovať organizácie, ktoré sa našim národným plemenám venujú, k ich väčšej propagácii. Aby sme väčšmi zvýraznili poslanie podujatia, pridávame do názvu podtitul Deň slovenských plemien," uviedol František Staňo z občianskeho združenia (OZ) Chováme doma.



Návštevníci skanzenu uvidia národné plemená koní, hovädzieho dobytka, oviec, kôz, králikov, holubov, husí, sliepok, včiel a slovenské plemená psov. "Zvieratá vystavujú chovatelia, gazdovia a majitelia fariem z regiónu, ale aj vzdialených miest z celého Slovenska, a to za podpory chovateľských organizácií, v ktorých sa združujú," dodala kultúrna manažérka Kysuckého múzea.



Súčasťou sprievodného programu bude aj celoštátne kolo vedomostnej súťaže mladých chovateľov a súťaž v králičom hope, ktoré organizuje Slovenský zväz chovateľov.



"Slovenských plemien je naozaj málo. Napríklad národné plemeno sliepok máme len jedno, oravku. Husi sú len dve, slovenská biela a suchovská. Z väčších hospodárskych zvierat máme štyri národné plemená koní, rovnako štyri plemená oviec. Dve národné plemená kôz, a tiež dve plemená hovädzieho dobytka. O niečo početnejšie zastúpenie majú národné plemená holubov, králikov a psov," konkretizovala Hnidková.



Podujatie organizuje občianske združenie OZ Chováme doma, v spolupráci so Zväzom chovateľov oviec a kôz na Slovensku a Kysuckým múzeom v Čadci. Koná sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.