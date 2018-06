Na Žákovic Open príde aj Ivan Mládek a jeho Banjo Band

Na 18. ročník privezie overený repertoár vrátane megahitu Jožin z bažin, ktorý sa tak zapáčil rockovej kapele Metallica, že ho zahrala na pražskom koncerte.

Bratislava 15. júna (TASR) – Do Trenčianskych Bohuslavíc na populárny festival Žákovic Open sa 20. a 21. júla chystá aj Ivan Mládek a jeho Banjo Band. Na 18. ročník privezie overený repertoár vrátane megahitu Jožin z bažin, ktorý sa tak zapáčil rockovej kapele Metallica, že ho zahrala na pražskom koncerte.



Ďalšími účinkujúcimi bude česká kapela Jelen, speváčka Jana Kirschner, skupiny Para, Walter Schnitzelson, Datasystem, Vec s kapelou, Hudba z Marsu, Diego, Bratislavské dievčatá, Fischface, Cpt. Slice, Feelme a domáci Hex.



Ivan Mládek už v Bohuslaviciach na festivale vystúpil. „Pokiaľ si dobre pamätám, hralo sa nám u vás skvelo, atmosféra bola príjemná a prostredie krásne. Na nepríjemnú atmosféru a škaredé prostredie by som si určite nespomenul. Keď hráme pre publikum, ktoré nás ma rado a rozumie nášmu humoru, hrá sa nám dobre. Či už hráme pre sto alebo 20.000 ľudí. Ale naše viac-menej kabaretné predstavenie je na komornejšom festivale určite pre divákov lepšie,“ komentuje Mládek.



Skladby Ivana Mládka zľudoveli a stali sa doslova legendárnymi. „Uvidíme, aká bude nálada v hľadisku, či skôr na muziku, alebo hovorené slovo. Ale určite nebudú v programe chýbať naše najznámejšie pesničky. Radi by sme mnohokrát zahrali niektoré menej známe veci, ktoré sú pre nás zmenou a ktoré sa nám dobre hrajú. Ale koncertujeme pre publikum a nie pre seba. Prednosť majú piesne, ktoré chcú počuť naši diváci. Prachovské skály, Jez, Linda, Jožin z bažin a ďalšie. Tie neznáme si hráme v kluboch, kde sú naše pesničkové bloky dlhšie,“ dodáva spevák, skladateľ a zabávač.



Ivan Mládek je autorom vyše 400 piesní. Vydal 25 radových albumov a niekoľko výberoviek. „Po sedemdesiatke si muzikanti už žiadne plány nerobia. Maximálne tak ako - dnes nezabudnem žiadny text, či dnes pri tom vysokom dlhom tóne neomdliem,“ doplnil.



„Ivan Mládek bol pre mňa hrdinom, už keď som bol dieťa. Priamo v Trenčianskych Bohuslaviciach sme na chalupe sledovali jeho televízne vystúpenia a ani vo sne by mi nenapadlo, že ho sem raz pozvem na náš festival. Je to pre mňa pán umelec a veľmi sa teším po rokoch na stretnutie s ním,“ uzatvára jeden z organizátorov festivalu Tomáš Yxo Dohňanský.