Na Železnej studničke niekto do lesa vyhodil sudy s toxickým odpadom

Podľa prvotného rozboru sa v sudoch nachádza odpad zo zatiaľ nešpecifikovaných ropných látok.

Bratislava 11. apríla (TASR) - V bratislavskom lesoparku, na Železnej studničke, niekto do lesa vyhodil 16 veľkých sudov plných nebezpečného toxického odpadu. Na sociálnej sieti na to upozornil starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý.



Na mieste bola vo štvrtok podľa starostu envirokriminálka, špecializovaná jednotka hasičov a aj inšpekcia životného prostredia. "Podľa prvotného rozboru sa v sudoch nachádza odpad zo zatiaľ nešpecifikovaných ropných látok. Sudy aj s odpadom budú bezpečne odvezené a po detailnejšej analýze spolu s obsahom zlikvidované," spresnil Kusý. Verí, že polícii sa podarí vypátrať páchateľa a "dostane exemplárny trest".



Polícia pre TASR uviedla, že kriminalisti vo štvrtok v treťom a štvrtom bratislavskom okrese vykonali prvotné úkony súvisiace s objasňovaním environmentálnej kriminality. "Poverený príslušník Policajného zboru v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi. Bližšie informácie k prípadu poskytneme, hneď ako to procesná situácia vo vyšetrovaní umožní," spresnila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.