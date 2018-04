TRAGÉDIA V MALACKÁCH: Na železničnom priecestí zrazil vlak ženu

Udalosť sa stala o 09.01 h. Príčiny nešťastia sa vyšetrujú.

Bratislava/Malacky 6. apríla (TASR) - Vlaky premávajúce na trati medzi Bratislavou a Kútmi mali v piatok predpoludním meškanie. Dôvodom bola tragická smrť ženy, ktorú zrazil osobný vlak na železničnom priecestí v Malackách.



"Udalosť sa stala o 09.01 h. Príčiny nešťastia sa vyšetrujú," potvrdila hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková. "Určitý čas bola tiež prerušená doprava v úseku Veľké Leváre-Malacky," informovala.



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojom twitterovom účte uviedla, že doprava bola v spomínanom úseku prerušená od 09.23 do 10.25 h. Mimoriadna udalosť spôsobila aj meškanie medzinárodných rýchlikov EC 172 z Budapešti do Hamburgu a EC 273 z Prahy do Budapešti.