Na Živú krížovú cestu v Prešove sa prišlo pozrieť niekoľko tisíc ľudí

Prešov 30. marca (TASR) – Na autentické zobrazenie Živej krížovej cesty sa prišlo pozrieť na Veľký piatok do centra Prešova niekoľko tisíc divákov. Dramatický príbeh Veľkej noci stvárnili dobrovoľníci z farnosti Prešov - Nižná Šebastová a z neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život. Biblické udalosti so 14 zastaveniami na poslednej ceste života Ježiša Krista znázornilo okolo 60 účinkujúcich.Predstavenie sa začalo odvíjať pred mestskou radnicou Pilátovým súdom, kde Ježiša odsúdili, zbičovali, nasadili mu tŕňovú korunu. Potom sa s ťažkým krížom v sprievode neprajníkov aj verných vydal po Hlavnej a Svätoplukovej ulici do Záhrady umenia. Po ceste mu Veronika utrela tvár a Šimon z Cyrény mu pomohol niesť kríž. Príbeh vyvrcholil ukrižovaním, dramatickou rozlúčkou Márie so svojím synom a položením tela Krista do hrobu. Diváci vyše hodinové predstavenie ukončili potleskom a modlitbou.S dramatizáciu udalostí Veľkej noci začali veriaci z Nižnej Šebastovej pred vyše desiatimi rokmi vo svojej farnosti. S touto myšlienkou prišiel ich vtedajší farár Peter Gombita, ktorý dnes vedie Oázu a venuje sa ľuďom v núdzi a bezdomovcom. Emotívne spracovanie živej krížovej cesty v ich podaní chceli vidieť aj ostatní Prešovčania, a tak sa po dvoch rokoch presunuli do centra mesta. Predstavenie mohli záujemcovia sledovať v priamom prenose aj na internete.Podľa vyjadrenia organizátorky Miroslavy Martonovej, scenár si postupne dotvárali podľa jednotlivých zastavení. Príprava trvá asi dva mesiace, väčšinu kostýmov a pomôcok si vyrobili vo vlastnej réžii. Obsadili všetky ústredné postavy príbehu, je v ňom Ježiš, jeho matka Mária, Pilát, Mária Magdaléna, Veronika, Šimon, vojaci a ľud.uviedla pre TASR Martonová. Pre účinkovanie sa nadchli všetky vekové kategórie - od detí až po seniorov.Hlavnú postavu Ježiša Krista si premiérovo zahral Matúš Jurko, ktorého želaním je sprostredkovať ľuďom, aby sa mali radi.povedal. O sebe prezradil, že sa v živote ešte sám hľadá. Rolu Ježiša prijal s vedomím veľkej zodpovednosti.Divákom sa pred predstavením prihovoril pomocný košický biskup Marek Forgáč a primátorka Prešova Andrea Turčanová.