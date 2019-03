Na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú zmenia dopravné značenie

Hlavné mesto tak chce vyriešiť problém, aby vodiči a cestujúci v MHD z Petržalky do Ružinova v rannej dopravnej špičke nečelili rozsiahlej zápche na prejazde cez Prístavný most na Bajkalskú ulicu.

Bratislava 29. marca (TASR) - Na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu v Bratislave príde v najbližších dňoch k zmene vodorovného dopravného značenia. Hlavné mesto tak chce vyriešiť problém, aby vodiči a cestujúci v MHD z Petržalky do Ružinova v rannej dopravnej špičke nečelili rozsiahlej zápche na prejazde cez Prístavný most na Bajkalskú ulicu. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že samospráva upraví aj vodorovné dopravné značenie na Gagarinovej ulici.



Zmenou vodorovného dopravného značenia na zjazde z Prístavného mosta na Bajkalskú ulicu chce mesto oddeliť prichádzajúce autá zo smeru Trnava od vozidiel, ktoré sa pripájajú z Petržalky, vrátane vozidiel MHD. Zámerom je, aby zaraďovanie vozidiel na Bajkalskú bolo plynulejšie. "Pokiaľ ani týmto opatrením nepríde k zrýchleniu liniek 98, 96 a 196 v rannej špičke, uvažujeme o pretrasovaní týchto liniek cez Most Apollo. Pretrasovaním by síce prišlo k horšej obsluhe zastávky Prístavný most a o niekoľko minút dlhšej jazdnej dobe počas dňa, ale cestujúci v rannej špičke by podľa dostupných dát prešli úsekom medzi Dolnozemskou a križovatkou Bajkalská / Prievozská dvojnásobne rýchlejšie," spresnil Bubla.



Bratislavská samospráva upraví aj vodorovné dopravné značenie na Gagarinovej ulici tak, že potlačí viditeľnosť pôvodného značenia, aby nepôsobilo na vodičov mätúco. "Rovnako budú zväčšené aj nastriekané piktogramy vyznačujúce pruhy pre verejnú dopravu na Gagarinovej ulici," podotkol hovorca.



V Bratislave sa postupne od 15. februára začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to.