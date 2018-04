Na zrekonštruovanej hrádzi v Štúrove by mal vzniknúť cyklochodník

Vybudovanie asfaltového cyklochodníka po hrádzi by bolo podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa benefitom pre mesto aj z hľadiska rozvoja cezhraničného cestovného ruchu.

Štúrovo 14. apríla (TASR) – Na zrekonštruovanej hrádzi Dunaja v Štúrove by mal vzniknúť nový cyklochodník. Náklady na vyasfaltovanie vyše štvorkilometrového úseku sú predbežne vyčíslené na 180.000 eur, skonštatoval riaditeľ Odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Jozef Dúcz. „Budeme hľadať možnosti spolufinancovania samosprávy a organizácií, ktoré sa výstavbou cyklotrás zaoberajú," povedal Dúcz.



Podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) v tohtoročnom rozpočte SVP nie sú financie na realizáciu cyklochodníka po hrádzi v Štúrove vyčlenené, ministerstvo však bude hľadať možnosti, ako túto investíciu zrealizovať. „Bol by to krásny úsek na hrádzi pre obyvateľov, ktorý by slúžil pre cyklistov, korčuliarov i na prechádzky v prírode," povedal. Pomoc pri hľadaní zdrojov prisľúbil aj minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd). „Cykloturistika patrí pod ministerstvo dopravy, aj my máme nejaké finančné prostriedky, ktoré vieme využiť. Ide to rýchlejšie, ak sú vysporiadané majetko-právne vzťahy, čo v tomto prípade sú. Ak sa pripraví použiteľný projekt, budeme hľadať prostriedky, aby sme aj my vedeli pomôcť," prisľúbil Érsek.



Vybudovanie asfaltového cyklochodníka po hrádzi by bolo podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa benefitom pre mesto aj z hľadiska rozvoja cezhraničného cestovného ruchu. „Ten je v Štúrove zatiaľ predovšetkým o termálnom kúpalisku. Naším cieľom je rozšíriť ho na celý región, preto je vybudovanie prístupu k priľahlým územiam kľúčové," tvrdí Szabó. Mesto sa však podľa jeho slov bude usilovať o to, aby na výstavbu boli použité cudzie zdroje. „Tento pozemok nie je vo vlastníctve mesta a investovať mestské zdroje do cudzieho majetku nie je legislatívne jednoduché," skonštatoval.



Mesto preto bude preferovať výstavbu cyklochodníka zo zdrojov SVP, určitú formu participácie však nevylučuje. „Dokumentáciu na druhý úsek cyklochodníka Kravany - Štúrovo by sme financovali my. Je to chýbajúci úsek cyklotrasy smerom na Komárno, na ktorý sme požiadali o zdroje z Interregu, no nezískali sme ich. Na úsek dlhý do 20 kilometrov by sme potrebovali zhruba 2 milióny eur, budeme hľadať možnosti financovania aj z ďalších zdrojov," povedal Szabó.