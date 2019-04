Nadácia Ekopolis vyhlásila ďalší ročník ankety Strom roka

Od 1. apríla je možnosť nominovať obľúbené stromy, ktoré budú súťažiť o hlasy verejnosti a odmeny na ich odborné ošetrenie.

Banská Bystrica 2. apríla (TASR) - Ďalší, v poradí už 17. ročník populárnej slovenskej ankety Strom roka, vyhlásila v týchto dňoch Nadácia Ekopolis. Od 1. apríla je možnosť nominovať obľúbené stromy, ktoré budú súťažiť o hlasy verejnosti a odmeny na ich odborné ošetrenie.



Anketa svojím poslaním upozorňuje na význam, hodnotu a krásu stromov, prispieva k ich ošetreniu a v mnohých prípadoch aj k ich záchrane. Okrem toho ponúka i rozmer spoznávania národného kultúrneho dedičstva, čo dokazuje i víťaz minuloročnej ankety — Lipa z Kopčian, stojaca pri kostolíku z čias Veľkomoravskej ríše, ktorá zároveň reprezentovala Slovensko v prestížnej ankete Európsky strom roka.



„Anketa si za tie roky našla mnoho svojich partnerov, priaznivcov a podporovateľov a záujem z roka na rok rastie. Veľmi sa tešíme, že je to téma, ktorá spája ľudí naprieč generáciami a regiónmi,“ hovorí Martina Ragalová z Nadácie Ekopolis. „Do konca apríla je možné prihlásiť svoj obľúbený strom online alebo prostredníctvom jednoduchého formulára,“ dodáva.



Strom do ankety môžu prihlásiť jednotlivci, mestá, obce, školy, firmy a organizácie. Po ukončení prijímania nominácií vyberie odborná porota 12 finalistov, ktorí budú bojovať o titul Strom roka 2019. „Víťazný strom dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko, finančný príspevok na ošetrenie vo výške 300 eur a postúpi do súťaže Európsky strom roka. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste, rovnako získajú peňažnú sumu 300 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie, alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú taktiež odmenení, a to knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum,“ približuje aktuálny ročník súťaže manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec.



„Verejné hlasovanie každoročne štartujeme na festivale Pohoda. Na hlasujúcich čakajú aj tento rok zaujímavé súťaže a aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť a získať ceny z našej nadácie,“ dodáva na záver Ragalová.



Patrónom ankety je už osem rokov spevák Peter Lipa.