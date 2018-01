Nadácia Výskum Rakoviny usporiada konferenciu Biomedicína 21. storočia

Na konferencii vystúpi v súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine široké spektrum rečníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výskumom a so starostlivosťou o onkologického pacienta.

Martin 31. januára (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine a 25. výročia vzniku Nadácie Výskum Rakoviny usporiada nadácia s Jesseniovou lekárskou fakultou Univerzity Komenského (UK) v Martine konferenciu Biomedicína 21. storočia – výskum a liečba nádorov, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 1. februára 2018 v Aule Magna na Malej Hore v Martine. TASR o tom informoval člen správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny Ján Sedlák.



Konferenciou o prioritách onkologického výskumu a stave zdravotnej starostlivosti o onkologického pacienta podľa neho nadväzuje nadácia na predošlé aktivity, ktorými chce upriamiť pozornosť na význam výskumu pre klinickú prax a potrebu kontinuálneho financovania transdisciplinárnych projektov v oblasti translačného výskumu. "To vedie k znižovaniu rozdrobenosti výskumu, podpore synergického účinku a jasnému zacieleniu výskumu na onkologického pacienta," uviedol Sedlák.



Na konferencii vystúpi v súlade so zámermi Svetového dňa proti rakovine široké spektrum rečníkov z rôznych oblastí súvisiacich s výskumom a so starostlivosťou o onkologického pacienta počas liečby a po jej ukončení. "Nevynechajúc reprezentantov Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorému podľa zákona o zdravotnej starostlivosti patrí biomedicínsky výskum. Ambíciou konferencie je pripomenúť aj potrebu rozvoja terciárnej prevencie, ktorá vedie nielen k zlepšeniu kvality života, ale sekundárne môže prispieť aj k rozvoju regiónov," doplnil člen správnej rady Nadácie Výskum Rakoviny.



Po prednáškovom bloku, v ktorom odznejú príspevky reprezentantov MZ SR, výskumníkov, odborníkov v oblasti psychológie, psychiatrie, farmakoekonomiky, práva, sociálnej práce, epidemiológie a kúpeľníctva, bude nasledovať diskusia pri okrúhlom stole na tému "Čo potrebuje biomedicínsky výskum a systém zdravotnej starostlivosti v horizonte do roku 2030 na naplnenie idey komplexnej starostlivosti o onkologického pacienta". Účasť prisľúbili dekani lekárskych fakúlt, profesori onkológie, riaditelia onkologických centier, politici a pacienti, dodal Sedlák.