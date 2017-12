Nadšenci turizmu strávia posledný deň v roku výstupom na hrad Šariš

Pripravený bude táborák, účastníci sa tak budú mať kde zohriať, opiecť si môžu aj klobásku či slaninku.

Veľký Šariš/Brekov 31. decembra (TASR) – Nadšenci turizmu, histórie i zdravého životného štýlu strávia posledný deň v tomto roku výstupom na hrad Šariš i Brekov. Záujem zo strany verejnosti bude podľa organizátorov akcie závisieť hlavne od počasia.



Na hrad Šariš sa môžu turisti dostať zo Šarišských Michalian, Medzian i Veľkého Šariša, niektorí dokonca prichádzajú peši až z Prešova. V areáli hradu sa účastníci stretnú o 11.00 h. Silvestrovský výstup tam organizujú už 32. raz. "Začiatky boli také, že nás chodilo 15 až 20. Postupne sa to začalo nabaľovať. Vlani absolvovalo výstup 1300 ľudí, z toho bolo približne 150 detí," uviedol pre TASR jeden zo spoluorganizátorov Juraj Fiľakovský z Regionálnej rady Klubu slovenských turistov Prešov.



Pripravený bude táborák, účastníci sa tak budú mať kde zohriať, opiecť si môžu aj klobásku či slaninku. "Bude sa podávať aj čajíček," spomenul Fiľakovský. Každý účastník dostane malú pozornosť, na tých najmenších čakajú sladkosti. "Hromadne si zablahoželáme všetko dobré do nového roka," doplnil.



Výstup na hrad, ktorý sa týči nad obcou Brekov neďaleko Humenného, v tomto roku oslavuje malé výročie. Organizujú ho tam už desiatykrát. "Na začiatku nás bolo možno 30, teraz príde aj 300 či 400 ľudí," uviedol pre TASR riaditeľ Združenia na záchranu Brekovského hradu Stanislav Macinský. O akciu majú podľa neho záujem všetky vekové kategórie. "Boli tu aj rodičia s niekoľkomesačnými bábätkami, zaevidovali sme aj starších ľudí," poznamenal.



Na hrade si môžu pozrieť zrekonštruované priestory pivnice. "Vlani v nej posedeli i pri varenom víne. Ukážeme im to, čo sa v lete spravilo," spomenul Macinský s tým, že sa na tejto akcii zvyknú stretnúť aj ľudia, ktorí pracujú, resp. žijú v zahraničí, ale na sviatky prichádzajú domov.



Výstup trvá podľa neho od desiatich minút až do polhodiny podľa kondície. Pravidelne sa na ňom zúčastňujú aj členovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorí sú zároveň spoluorganizátormi a akýmisi predchodcami celej akcie. Stretnutie účastníkov je naplánované na 12.00 h pri kostole v obci.