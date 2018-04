Najkrajšia jarná výstava je tu

Foto: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Nitra 12. apríla (OTS) - Po návšteve výstavy GARDENIA môžete získať inšpiráciu pre záhradu či pozemok a premeniť ich na oázu krásy a pokoja. Slnkom zaliate more farieb a vôní, to všetko výstava GARDENIA v roku 2018 skutočne predstavuje. Tešiť sa môžete na najširšiu ponuku letničiek, kvetov a drevín, ktorú pre vás pripravilo viac ako 400 vystavovateľov. Každý návštevník si môže vychutnať niekoľko noviniek: vodopád exotických kvetov, kvetinovú retro expozíciu alebo unikátnu japonskú záhradu v rámci BONSAI GALLERY s jedinečným 500 ročným tisom z najsevernejšej časti Japonska.Zaujímavosťou sú ukážky tradičných slovenských ľudových remesiel: výroba šperkov z polodrahokamov, rezbárstvo, kováčstvo, keramikárstvo, razenie mincí, maľba na hodváb či výroba krpcov. Sprievodný program, ukážky a poradenstvo zabezpečia aj Slovenský zväz záhradkárov, bonsajisti, kaktusári a botanici so svojou expozíciou tropických a subtropických rastlín. K dispozícii bude okrem iného aj bohaté záhradné príslušenstvo ako grily, skleníky, altánky a mnoho ďalšieho.Komplexná stavebná výstava DOMEXPO prevedie návštevníkov všetkým čo súvisí s moderným bývaním a kompletnou stavbou domu či renováciou bytu. Každý, kto má v najbližšom čase podobné plány so svojim bývaním by Domexpo rozhodne nemal zmeškať. Vedomosti z praxe a samozrejme aj rady na rôzne témy budú počas výstavy odovzdávať odborníci z Cechu kachliarov Slovenska, Cechu podlahárov Slovenska, Cech strechárov Slovenska, Cech maliarov Slovenska, Komory kominárov Slovenska, Stavebnej komory a Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu.Výstavy GARDENIA DOMEXPO BONSAI GALLERY očaria najmä nadšených záhradkárov, ekologicky založených ľudí, ktorí tu nájdu bioprodukty od lokálnych producentov, rodiny túžiace po dome snov, ktorým odborníci zo sveta stavebníctva poradia ako dom postaviť a zároveň ušetriť a tiež ako vybudovať prekrásnu záhradu.Bohatý sprievodný program a zážitky pre všetky zmysly nájdete na výstavisku agrokomplex v Nitre. Tešíme sa na Vás!Videopozvánka:Všetky novinky výstav: http://www.agrokomplex.sk/vystavy/gardenia-2018/detail/aktuality/