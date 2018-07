Najmenší festival na Slovensku už má svoju históriu

Ujcov minifestival za domom Foto: Jozef Černek, Roberta Krmášková

Z predstavenia FMS Slovenskí rebeli – ŽIVOT Foto: Jozef Černek, Roberta Krmášková

Bratislava 20. júla (OTS) - Horná Zlatná je malinká osada s možno 50 dušami. Vraví sa, že ak vlak smerujúci z Komárna do Bratislavy zastaví uprostred poľa, zastal práve tam.Dedinku tvorí jediná ulica, na konci ktorej nájdete neveľký, ale kedysi nádherný park s kaštieľom. Pôvodný majiteľ ho opustil pred druhou svetovou vojnou. Tradovalo sa, že pred útekom tu niekde zakopal poklad. Ten sa dodnes nenašiel. Zato tu však objavili sarkofág s malou záhadou. Zvláštnym, ručne vydlabaným otvorom o priemere 8cm a škrabancami po celej dĺžke. Sarkofág je vystavený v komárňanskom lapidáriu. A každý obyvateľ Hornej Zlatnej vám záhadu bez problémom objasní. Nejde o žiadnu mystiku alebo rituál čarodejníc. Činorodý mládenec našiel sarkofág a využil ho na napájanie dobytka. Diera slúžila na odtok vody a škrabance sú dôsledkom ťahania “napájadla” na pastvu za dobytkom.Okrem parku postaveného pre štyri ročné obdobia, tu nájdete aj viac ako storočný bazén. O všetko sa kedysi spoločne starali obyvatelia obce. Dnes je to súkromný majetok v rekonštrukcii.Súdržnosť obyvateľov dedinky bola však inšpiráciou pre inú zaujímavosť. Koná sa tu asi najmenší festival na Slovensku.Pred rokmi sem začali chodiť na sústredenia a nácvik programu mladí ľudia z Dramaťáku. Postupne si staré maštale prerábali na nácvikový priestor. Za ústretovosť a pohostinnosť dedinčanov sa chceli odvďačiť predstavením. V jeden deň muzikálom a v ďalší folklórnym pásmom. Podarilo sa a to dokonca v neuveriteľnej atmosfére.Ďalší rok rozšírili pódium a miestne tety na festival pozvali aj deti a vnúčence z celého sveta. Dedinka sa tak počtom obyvateľov na dni festivalu zniekoľkonásobila.Áno, tento rok nebude výnimkou. Folklórom inšpirovaný súbor Slovenskí rebeli tu 4. augusta uvedie folklórnu komédiu NA ROVÁŠ! Príbeh richtára, ktorý obecný majetok prepil a dcéru vydať nevedel.