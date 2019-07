Najväčšia párty s Michalom Davidom bude už v septembri v Nitre

Hosťom koncertu bude herec a spevák Sagvan Tofi.

Bratislava 17. júla (TASR) – Kráľ diskoték Michal David pripravuje ďalší Mejdan roku. Na open air party 7. septembra v amfiteátri v Nitre čakajú fanúšikov najznámejšie hity, skvelá zábava a hosť Sagvan Tofi.



Jeden z najúspešnejších hitmakerov Michal David má svoje verné publikum a fanúšikovia si jeho veľké koncerty na Slovensku vychutnávajú v plnej miere. Zatiaľ posledný Mejdan roku v Bratislave s hosťom Sagvanom Tofim bol beznádejne vypredaný, aj preto sa táto overená dvojica na Slovensko opäť vráti, tentoraz do mesta pod Zoborom. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.



Amfiteáter v Nitre roztancujú hity, ako Nonstop, Decibely lásky, Colu, pijeme colu, romantické duše pohladí skladbami Největší z nálezů a strát či Každý mi tě lásko závidí. Hosťom koncertu bude herec a spevák Sagvan Tofi. S Davidom ho spája napríklad film Vítr v kapse z roku 1982, v ktorom si Tofi zahral s Lukášom Vaculíkom a Michal David naspieval ústrednú skladbu Nonstop. Mimochodom, keďže v tom čase David spieval v kapele Kroky Františka Janečka, skladbu nahral tajne. Niet pochýb o tom, že aj tento hit, ktorému už tiahne na pomyselný štvrtý krížik, odznie i počas nitrianskeho koncertu.







Od tohto filmu sa obaja umelci viackrát stretli pri rôznych spoluprácach, nedávno to bol napríklad veľmi úspešný muzikál Deti ráje, ku ktorému Sagvan Tofi napísal liberto. Keďže kráľ českých diskoték má na svojom konte skutočne mnoho hitov, Tofi už pracuje aj na pokračovaní muzikálu.



Michal David open air tour 2019 začal spevák 25. mája v českom Trutnove a do konca júna absolvoval 11 koncertov. V týchto dňoch, podobne ako mnohí ďalší, oddychuje a pripravuje sa na ďalšie koncerty, ktoré ho čakajú už na konci leta. Prvý bude 30. augusta v Uherskom Hradišti. Playlist turné obsahuje celkovo 23 skladieb, z ktorých dve - Večírek a Dávej ber - zaspieva hosť Sagvan Tofi.



Slovenský koncert Michala Davida Mejdan roku 2019 open air sa uskutoční v sobotu 7. septembra. „Určite si diváci prídu na svoje. Bude to šou ako vždy, 'pojedeme' nonstop,“ pozýva fanúšikov David.