Najvyšší súd vrátil spor o pozemky U.S. Steel na krajský súd

Samospráva obce Sokoľany sa pozemkov domáha od roku 1997 na základe reštitučného zákona.

Košice 17. mája (TASR) – V dlhoročnom spore o katastrálne územie pozemkov, na ktorých leží areál oceliarní U.S. Steel Košice, bude opäť rozhodovať košický krajský súd (KS). V spore ide o to, či územie spadá pod mesto Košice, alebo obec Sokoľany. Najvyšší súd (NS) SR najnovšie zrušil predchádzajúci rozsudok KS v tejto veci, ktorý bol v prospech mesta, a vec mu vrátil na ďalšie konanie.



NS podľa jeho hovorkyne Alexandry Važanovej "vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie za účelom ďalšieho dokazovania na objasnenie zostávajúcich skutkových a právnych otázok v súlade s názorom Ústavného súdu (ÚS) SR". Rozhodnutie NS padlo 10. apríla. "Spisový materiál spolu s rozhodnutím Najvyššieho súdu bol krajskému súdu zaslaný dňa 2. mája 2018," potvrdila vo štvrtok Važanová pre TASR.



Sporné územie s veľkosťou zhruba 700 hektárov patrí v súčasnosti pod mesto Košice. Súdny spor prebieha medzi mestom a Okresným úradom Košice-okolie, katastrálnym odborom. Z jeho výsledku vyplynie, komu majú železiarne platiť daň z nehnuteľností. Sokoľany, ktoré sú v spore vedľajším účastníkom, si celkovo môžu prilepšiť o približne 700.000 eur ročne, naopak, Košice s vyššími daňovými sadzbami môžu prísť asi o 1,5 milióna eur.



Podľa rozsudku NS ešte z júna 2016, ktorým zvrátil predchádzajúce rozhodnutie KS, malo územie patriť do katastra Sokolian. V septembri 2017 v kauze rozhodol ÚS, ktorý rozsudok NS zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie.



O pričlenení časti katastrálneho územia niekdajšieho okresu Košice-vidiek k mestu Košice rozhodol bývalý Okresný národný výbor Košice-vidiek v roku 1979 a následne aj bývalý Krajský národný výbor pre výstavbu Východoslovenských železiarní. Sokoľany, ktoré boli vtedy časťou obce Hutníky, argumentovali, že sa tak stalo bez súhlasu dotknutých obcí. Samospráva obce sa pozemkov domáha od roku 1997 na základe reštitučného zákona. Katastrálny úrad potvrdil vrátenie pozemkov do katastra Sokolian, čo však mesto Košice súdne napadlo. Spor tak trvá už viac ako 20 rokov.