NAKA zadržala podorzivú osobu, mala predávať lieky neznámeho pôvodu

Trenčín 2. februára (TASR) – Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Prezídia Policajného zboru zadržali vo štvrtok (1.2.) v Trenčíne podozrivú osobu, ktorá mala prostredníctvom internetu predávať lieky neznámeho pôvodu slovenským zákazníkom, napríklad aj liek na vyvolanie potratu. Informovalo Prezídium Policajného zboru (PZ) na sociálnej sieti.



„Vzhľadom na to, že sú v súčasnosti vykonané prvotné procesné úkony, nie je možné poskytnúť k veci bližšie informácie,“ uvádza Prezídium PZ.



Na webovú stránku www.ru-486.eu, ponúkajúcu rôzne lieky napriek tomu, že nejde o internetovú lekáreň, upozornil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) ešte 24. januára. Podľa hovorkyne ŠÚKL Alice Štrbavej zaevidoval na ňu viacero podnetov. Stránka ponúka aj lieky viazané výlučne na lekársky predpis a lieky, ktoré nie sú registrované v SR.



"Lieky sú neznámeho pôvodu a nespĺňajú požiadavky zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. ŠÚKL tak nemôže zaručiť ich kvalitu, účinnosť a bezpečnosť," uviedla Štrbavá. Webstránka nie je podľa jej slov legálnou online lekárňou, ktorá by bola registrovaná ako verejná lekáreň prevádzkujúca internetový výdaj.



Prostredníctvom internetového výdaja možno podľa nej na Slovensku ponúkať len lieky, ktoré sú v SR registrované a ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis. Pri nákupe liekov z neoverených a neschválených zdrojov hrozí dodanie falšovaných alebo nekvalitných liekov, ktoré neobsahujú to, čo deklarujú, naopak, môžu obsahovať zdraviu škodlivé látky a ich užitie môže viesť k výraznému poškodeniu zdravia pacienta.