Nakazené kliešte spôsobujú najviac ochorení v Banskobystrickom kraji

Súvisí to pravdepodobne so zmenou klimatických podmienok, keďže kliešte nemajú radi horúco a sucho, uviedla Jana Kerlik z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Banská Bystrica 23. júna (TASR) – Najviac prípadov kliešťovej encefalitídy v rámci celej SR zaznamenávajú odborníci na území Banskobystrického kraja (BBSK). Informovala o tom Jana Kerlik z odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Podľa nej tento trend pretrváva od roku 2016.



„Súvisí to pravdepodobne so zmenou klimatických podmienok, keďže kliešte nemajú radi horúco a sucho. Zvýšený počet ochorení môže súvisieť aj s epidémiami, ktoré sa v BBSK pravidelne vyskytujú. Kliešťová encefalitída sa totiž neprenáša len zaklieštením, ale aj infikovaným nepasterizovaným mliekom, ako aj výrobkami z neho,“ uviedla Kerlik.



Veľmi účinné je podľa nej očkovanie proti kliešťovej encefalitíde. „V susednom Rakúsku, kde sa nakazené kliešte endemicky vyskytujú, je zaočkovaných 80 až 90 percent populácie. V Českej republike je to okolo 20 až 30 percent, u nás len niečo pod 1 percento,“ konštatovala Kerlik.



Dodala, že práve v týchto týždňoch vrcholí jarná aktivita kliešťov, ktorá sa začala v marci. „Aj keď odborníci predpokladali, že vplyvom tuhej zimy prežije menej populácií kliešťov, opak je pravdou,“ zakončila.