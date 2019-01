Námestie SNP v Trnave sa začne rekonštruovať až po pamätníku Víťazstva

Prioritou bude rekonštrukcia pamätníka Víťazstvo, ktorý je zo statického hľadiska takmer v havarijnom stave.

Trnava 25. januára (TASR) - Revitalizácia Námestia SNP, ktorou chce mestská samospráva nadviazať na Univerzitný parčík, obnovenú pešiu zónu s predĺžením na Hviezdoslavovu ulicu a revitalizáciu parku medzi Evanjelickým kostolom a Hospodárskou ulicou, sa oneskorí. Informuje o tom oficiálna webová stránka mesta Trnava.



Prioritou bude rekonštrukcia pamätníka Víťazstvo, ktorý je zo statického hľadiska takmer v havarijnom stave. Ministerstvo obrany Ruskej federácie vyjadrilo prianie, aby pamätník ostal na svojom mieste a deklarovalo ochotu prevziať veľkú časť finančných nákladov spojených s jeho rekonštrukciou na svoje plecia.



Podľa zákona o vojnových hroboch, ktorý sa dotýka aj pietnych miest pripomínajúcich vojnové udalosti, nie je možné zrušiť, prestavať ani presunúť hroby či pamätníky bez písomného súhlasu Ministerstva vnútra SR. Zároveň sa naň vzťahuje bilaterálna rusko-slovenská dohoda o vojnových hroboch. "Paralelne s dokončovaním projektovej dokumentácie sa preto uskutočnili aj rokovania so zástupcami ministerstva vnútra a ruskej ambasády, ktorí pôvodne mali pochopenie pre presun súsošia. Zástupcovia Ministerstva obrany Ruskej federácie však neskôr prejavili obavy z citlivosti tohto problému," informuje trnavská radnica.



"Pre nich bolo prijateľnejšie rokovať o tom, že pamätník ostane na pôvodnom mieste a ruská strana by prevzala veľkú časť finančných záväzkov spojených s rekonštrukciou na svoje plecia. Momentálne sme teda v situácii, že budeme musieť opätovne rokovať s projektantom o prepracovaní projektovej dokumentácie. Hneď, ako budeme mať orientačne vyčíslené náklady na samotnú rekonštrukciu pamätníka, prostredníctvom ministerstva vnútra posunieme túto informáciu ruskej strane, ktorá bude zabezpečovať finančné prostriedky," uviedol vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Mestského úradu v Trnave Tomáš Guniš.



Pamätník Víťazstvo bol v roku 1959 inštalovaný v priestore, kde stála pôvodne socha Milana Rastislava Štefánika od zakladateľa slovenského moderného sochárstva Jána Koniarka.



Projekt obnovy, ktorý po zistení statických problémov pamätníka už počítal s jeho premiestnením, mal námestiu v plnej miere prinavrátiť pôvodný vzhľad v štýle ranej moderny a vytvoriť plynulé prepojenie s už zrekonštruovanou časťou parku, náznakovou prezentáciou znovu objavenej Dolnej brány stredovekého mestského opevnenia, Hlavnou ulicou a historickým centrom mesta.



Socha Štefánika, ktorá bola štyrikrát premiestnená, sa mala vrátiť na pôvodné miesto, kde bola v roku 1924 slávnostne odhalená. Na svoje miesto by sa potom mohli vrátiť aj kópie sôch Panny Márie a sv. Jozefa, ktoré zdobili voľakedajší barokový most cez Trnávku približne tam, kde stojí socha Štefánika v súčasnosti. Riečku mala pripomínať aj líniová fontána v šírke jej bývalého toku a rovnaké mostné zábradlie ako pri Knižnici Juraja Fándlyho.



Mesto Trnava rešpektuje názor ruskej strany a súsošie Víťazstvo ostane na svojom mieste. Plány obnovy sa preto musia v mnohých ohľadoch zmeniť. Časový horizont rekonštrukcie Námestia SNP bude závisieť aj od toho, či sa zmeny v projekte budú môcť uskutočniť v rámci pôvodnej zmluvy, alebo bude nutné hľadať finančné prostriedky na novú projektovú dokumentáciu.