Námestie T. G. Masaryka v Bratislave už označuje aj informačná tabuľa

Bratislava 15. augusta (TASR) – Námestie Tomáša Garrrigua Masaryka v centre Bratislavy označuje od štvrtka aj informačná tabuľa. Pri jej osadení, ako aj odhalení pamätnej dosky venovanej prvému československému prezidentovi, boli priamo na mieste starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a veľvyslanec Českej republiky na Slovensku Tomáš Tuhý.



Český diplomat opätovne ocenil myšlienku pomenovať verejný priestor v slovenskej metropole po T. G. Masarykovi. Zdôraznil, že túto aktivitu vnímajú veľmi pozitívne nielen krajania žijúci na Slovensku, ale aj samotná Česká republika. "Som rád, že sme nadviazali na minuloročné oslavy 100. výročia vzniku prvého spoločného štátu a musím povedať, že pre mňa ako veľvyslanca na Slovensku je tento akt vrcholom osláv a pripomínania si významnej spoločnej histórie,“ povedal pre TASR s odkazom na význam, ktorý pre súčasnú Českú i Slovenskú republiku a demokratické princípy ich fungovania mal T. G. Masaryk spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom.



Šéfka staromestskej samosprávy upozornila, že osadením informačnej tabule celý proces nekončí. "Na jeseň by sme chceli na tomto mieste zasadiť lipu T. G. Masaryka a v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) i Osobným prístavom Bratislava nachádzajúcich sa v dotyku s námestím, by sme chceli pristúpiť ku komplexnej revitalizácii tohto priestoru, intenzívne o tom rokujeme s oboma subjektmi,“ priblížila Aufrichtová.



Priestor pred Slovenským národným múzeom (SNM) nesie meno prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka od soboty 15. júna. Myšlienku nazvať priestor pred SNM podľa Masaryka schválili staromestskí poslanci v roku 2018 ako poctu prvému prezidentovi Československej republiky pri príležitosti osláv jej 100. výročia. Poslanci mestského zastupiteľstva túto iniciatívu odobrili vo februári tohto roku. Nové Námestie T. G. Masaryka je prvým verejným priestorom v Bratislave pomenovaným podľa tohto významného československého politika, ktorý sa spolu s Milanom Rastislavom Štefánikom zaslúžil o vznik Československa.