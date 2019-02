Zamestnanci Yanfengu a Visteonu protestovali, chcú vyššie mzdy

V oboch spoločnostiach pracuje asi 1500 zamestnancov a kým v prvej sa kolektívni vyjednávači nedohodli na raste miezd, v druhej na samotnom novom znení kolektívnej zmluvy.

Námestovo 19. februára (TASR) – Nespokojnosť so stagnujúcim kolektívnym vyjednávaním vyjadrili v utorok popoludní zamestnanci spoločností Yanfeng a Visteon protestným zhromaždením pred areálom firiem v Námestove. V oboch spoločnostiach pracuje asi 1500 zamestnancov a kým v prvej sa kolektívni vyjednávači nedohodli na raste miezd, v druhej na samotnom novom znení kolektívnej zmluvy.



Ako uviedol predseda Základnej organizácie (ZO) Odborového zväzu (OZ) KOVO Nižná Marian Cvanciger, ktorý vedie vyjednávačský tím za stranu zamestnancov, prvé spoločné stretnutie so sprostredkovateľom a zástupcami vedenia spoločnosti Yanfeng Slovakia 6. februára tohto roku neprinieslo jasný výsledok. „Uvidíme, či nastane posun na druhom stretnutí, ktoré je naplánované na stredu 20. februára,“ povedal.



Dodal, že tomuto stavu predchádzali viac ako dvojmesačné kolektívne vyjednávania. Návrh odborárov predstavoval zvýšenie hodinových tarifných miezd zamestnancov o 0,50 eura. Zamestnávateľ ponúkol nárast o 0,16 eura, v ďalších rokovaniach navrhol 0,26 eura a na poslednom rokovaní znížil návrh na 0,20 eura. To vyústilo do vyhlásenia štrajkovej pohotovosti zamestnancov od 8. januára a aj do úvah o ostrom štrajku. Podobne sa vyvíjala aj situácia vo firme Visteon, kde od polovice novembra vyjednávajú podnikovú kolektívnu zmluvu na roky 2019 až 2020.



Odborári požadujú v obidvoch spoločnostiach zvýšenie miezd o približne 80 eur, zamestnávateľ ho ponúka maximálne do 30 eur. „Ak ide o zvyšovanie platov, každá firma sa bráni zubami-nechtami. Dnes sú na to dobré ekonomické podmienky, hospodársky rast a ukazovatele. Máme najvyššie percento nočných zmien a nepretržitej prevádzky vrátane nadčasov v rámci Európy, takže ľudia by mali byť aj zaplatení. Nežiadame obrovské čísla, (žiadať) desať až 12 percent je normálne,“ skonštatoval predseda OZ KOVO Emil Machyna.



V najbližších dňoch bude vyjednávanie pokračovať. „Ak sa nedohodneme, začneme zbierať podpisy pod vyhlásenie ostrého štrajku. Treba 50 percent podpisov, ale chceme aspoň 70 percent. Potom uvidíme, akú formu nátlaku zvolíme,“ dodal Machyna.