Nánanská cesta v Štúrove bude uzavretá do polovice decembra

Z dôvodu rekonštrukčných prác potrvá uzávierka do piatka 14. decembra do večerných hodín, informovalo vedenie mesta.

Štúrovo 19. októbra (TASR) – Na štátnej ceste I/76 Nánanská cesta v Štúrove sa začala úplná uzávierka z dôvodu rekonštrukčných prác. Uzávierka potrvá do piatka 14. decembra do večerných hodín, informovalo vedenie mesta.



Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu a nákladnú dopravu nad tri metre výšky od smeru Komárno, resp. Nové Zámky smerom do Želiezoviec alebo Levíc, smeruje cez Železničný rad odbočkou I/63-Továrenská cesta, ďalej po ceste I/63-Na Boží kopec, po ceste I/63-Jesenského, pokračuje Széchenyiho, Sobieskeho a Kamenickou cestou po križovatku s cestou II/564 - Spojovacia cesta, po Spojovacej ceste až na križovatku s cestou I/76 - Nánanská cesta.



Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu a nákladnú dopravu do troch metrov výšky od smeru Komárno, resp. Nové Zámky do centra mesta, resp. do Šiah sa začína odbočením v križovatke cesty I/63 s Tehliarskou cestou, pokračuje po Tehliarskej ceste po križovatku s cestou I/76, po ceste I/76 po križovatku s cestou II/564 - Spojovacia cesta, ďalej po ceste II/564 - Spojovacia cesta po križovatku s miestnou komunikáciou Kamenická cesta. Po odbočení vpravo po Kamenickej ceste vedie trasa do centra mesta Štúrovo, po odbočení vľavo po ceste II/564 smeruje cesta do Šiah.



Obchádzková trasa pre automobilovú dopravu a nákladnú dopravu do troch metrov výšky od smeru Levice, Želiezovce do Nových Zámkov, resp. do Komárna začína odbočením doprava zo smeru od Želiezoviec cez Nánu, v križovatke ciest I/76 - Nánanská cesta s cestou III/1519 - Tehliarska pokračuje po ceste III/1519 až po križovatku s cestou I/63.



Autobusy pravidelnej prímestskej dopravy v smere Nána, Kamenín, Želiezovce, Levice budú premávať obchádzkovou trasou podľa platných cestovných poriadkov. Dotknuté linky nebudú obsluhovať zastávky Nánanská cesta, Hlavná pošta a Bocskaiho ulica.