NARAZIL DO STROMU: Pri obci Žlkovce sa prevrátil kamión

Vodič z okresu Nové Mesto nad Váhom viedol v smere na Trnavu kamión, pričom z nezistených príčin prešiel do protismeru, následne vyšiel mimo cesty, kde narazil do stromu.

Žlkovce 1. júla (TASR) - Polícia dokumentovala dopravnú nehodu kamióna, ktorá sa stala v pondelok v skorých ranných hodinách v katastri obce Žlkovce v okrese Hlohovec. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Martina Kredatusová.



Vodič z okresu Nové Mesto nad Váhom viedol v smere na Trnavu kamión, pričom z nezistených príčin prešiel do protismeru, následne vyšiel mimo cesty, kde narazil do stromu. "V dôsledku toho sa celý kamión prevrátil na ľavý bok. Pri dopravnej nehode utrpel 32-ročný vodič kamióna ľahké zranenia," uviedla Kredatusová.



Dychovou skúškou mu nebolo zistené požitie alkoholu. Príčiny a okolnosti nehody polícia vyšetruje, vodičovi bol zadržaný vodičský preukaz. "Polícia pripomína, že jednou z povinností vodiča je, že nesmie viesť vozidlo, ak je jeho schopnosť znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou," upozornila na to krajská policajná hovorkyňa.