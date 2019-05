Hattas: Nariadenie proti hazardu využíva všetky zákonné možnosti

Vedenie mesta je pripravené podporiť aj úplný zákaz hazardu. Primátor očakáva, že ak na mestské zastupiteľstvo príde petícia s touto požiadavkou, poslanci jej vyhovejú.

Nitra 2. mája (TASR) – Mesto Nitra má nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o hazardných hrách. Na svojom rokovaní ho 25. apríla schválili mestskí poslanci. Podľa slov primátora Mareka Hattasa sú v ňom využité všetky možnosti, ktoré samosprávam umožňuje nová legislatíva pri obmedzovaní hazardu.



Nové VZN napríklad využíva možnosť zakázať niektoré druhy hazardných hier počas 12 kalendárnych dní v roku. Mesto bude uplatňovať aj zákaz zriaďovať herne v blízkosti škôl, niektorých zariadení sociálnych služieb (ZSS) či už existujúcich herní. „Je jasne vidieť tlak občanov. Preto sme sa rozhodli využiť zmeny v zákone a obmedziť hazard, ako sa len dá. Využívame možnosti novej legislatívy 100-percentne, takže zastupiteľstvo povedalo áno obmedzeniu a chceme vyslať silný signál aj hernej loby, že sa jej nebojíme a že to myslíme s obmedzením hazardu vážne,“ skonštatoval primátor.



Nová legislatíva umožňuje samosprávam zakázať prevádzkovanie vybraných hazardných hier počas 12 dní v roku, a to buď od 12. do 23. decembra, alebo počas niektorých sviatkov. Nitrianski poslanci si vybrali druhú alternatívu, takže hazard bude obmedzený 6. januára na sviatok Troch kráľov, 1. a 8. mája, 5. júla na Sviatok svätých Cyrila a Metoda, 1. septembra v Deň Ústavy Slovenskej republiky, 15. septembra vo sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 1. a 2. novembra počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, 17. novembra v Deň boja za slobodu a demokraciu a 26. decembra na Druhý sviatok vianočný. Zákon okrem toho zakazuje hazard aj na Veľký piatok a 24. a 25. decembra.



Mesto okrem toho zakázalo umiestňovať herne vo vzdialenosti 200 metrov od škôl a školských zariadení a ubytovní pre mládež, od ZSS pre deti a mládež, od zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a od zariadenia na liečbu nelátkových závislostí. Nové herne tiež nemôžu vznikať vo vzdialenosti 200 metrov od iných hazardných prevádzok. „Podľa zákona o hazardných hrách sa vzdialenosťou rozumie pochôdzková vzdialenosť medzi najbližším vchodom do herne a najbližším vchodom do inej budovy. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom,“ uvádza sa v schválenom materiáli.



Vedenie mesta je pripravené podporiť aj úplný zákaz hazardu. Primátor očakáva, že ak na mestské zastupiteľstvo príde petícia s touto požiadavkou, poslanci jej vyhovejú. „Ja si neviem predstaviť, že by niektorý poslanec hlasoval za to, aby hazard v našom meste zostal, ale, samozrejme, nechávam konečné rozhodnutie na mestskom zastupiteľstve,“ povedal Hattas.



Ako doplnil, magistrát počíta aj s tým, že sa prevádzkovatelia herní budú brániť. „Videli sme to už počas zbierania podpisov pod petíciu za zastavenie hazardu, keď tu bolo viacero táborov. Podľa môjho názoru bolo cieľom spôsobiť to, aby bola celá petícia zmätočná. Zákon a legislatíva sú jednoznačné a my sme už dopredu avizovali, že využijeme všetky možnosti na to, aby sme obmedzili hazard v našom meste. Počítame aj s tým, že tak ako v Bratislave aj v tomto prípade bude petícia napadnutá na súde a zrejme sa to bude ešte naťahovať. Takže my sme schválením VZN dali vopred jasný signál, že sa nebojíme hazard obmedziť a zakázať,“ skonštatoval primátor.



Zároveň pripomenul, že mesto dokáže zvládnuť aj výpadok príjmov, ktoré z hazardných hier plynú do rozpočtu. „Treba povedať, že ten hazard sa nevytratí z nášho mesta z jedného dňa na druhý. Bude odchádzať tak, ako budú dochádzať hazardným spoločnostiam licencie. Takže to bude postupné a ja som presvedčený, že sa na to dokážeme pripraviť tak, aby to pre náš rozpočet nebol problém,“ dodal Hattas.