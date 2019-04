Národný beh Devín - Bratislava ovplyvní dopravu v hlavnom meste

Na 72. ročníku najstaršieho atletického podujatia na Slovensku by sa malo podľa odhadov organizátorov zúčastniť vyše 7000 bežcov.

Bratislava 13. apríla (TASR) – Národný beh Devín – Bratislava, ktorého 72. ročník sa bude konať v nedeľu (14. 4.), si vyžiada dopravné obmedzenia a uzáveru niektorých ciest. Informujú o tom organizátori pretekov i Dopravný podnik Bratislava (DPB).



Trať v dĺžke 11.625 m vedie po uliciach Kremeľská, Slovanské nábrežie, Devínska cesta, Botanická, Nábrežie arm. gen. Svobodu, Rázusovo nábrežie, Námestie Ľ. Štúra, Vajanského nábrežie.



"V čase od 8.00 h približne do 11.00 h bude zakázaný vjazd na Devínsku cestu, Kremeľskú ulicu a cestu medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom. Od 9.30 do 11.00 h budú zároveň zatvorené komunikácie v mestskej časti Devín," informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.



"Od 9.45 h približne do 11.30 h bude zakázaný vjazd na Botanickú ulicu v úseku od Riviéry po Most SNP smerom do mesta, vrátane Nábrežia arm. gen. L. Svobodu," doplnila.



V čase od 8.00 do 13.00 h sa budú dopravné obmedzenia týkať aj Rázusovho a Vajanského nábrežia, konkrétne v úseku Most SNP – Šafárikovo námestie a tiež Mostovej ulice.



"Obmedzenia na spomínaných trasách ovplyvnia aj premávku električiek č. 4 a 8 a tiež autobusových liniek 29, 30, 32, 37, 39, 50 a 70," pripomenula hovorkyňa DPB Adriana Volfová. "Podrobnosti možno nájsť na našom webe," upozornila.



Podujatie pozmení okrem dopravy aj prevádzkový čas múzea na hrade Devín. "Hrad bude v nedeľu sprístupnený až od 12.00 h, " informovala TASR Beáta Husová z Múzea mesta Bratislava (MMB).



Na 72. ročníku najstaršieho atletického podujatia na Slovensku by sa malo podľa odhadov organizátorov zúčastniť vyše 7000 bežcov, prihlásili sa pretekári zo 47 krajín. Najstarší má 77 rokov a najmladší päť. Chýbať nebudú ani obhajcovia Nelson Cherutich z Bahrajnu a Maďarka Zita Kácserová.