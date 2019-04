Pre Národný beh Devín – Bratislava počítajte s obmedzeniami v doprave

Podujatie sa bude konať 14. apríla.

Bratislava 9. apríla (TASR) – Národný beh Devín – Bratislava, ktorý sa bude konať po 72. raz v nedeľu 14. apríla, si vyžiada dopravné obmedzenia a uzáveru niektorých ciest. TASR informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy.



V čase od 8.00 h do približne 11.00 h bude zakázaný vjazd na Devínsku cestu, Kremeľskú ulicu a cesta medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom. Od 9.30 do 11.00 h budú zároveň zatvorené komunikácie v mestskej časti Devín. Od 9.45 h do približne 11.30 h bude zakázaný vjazd na Botanickú ulicu v úseku od Riviéry po Most SNP smerom do mesta vrátane Nábrežia arm. gen. L. Svobodu.



V čase od 8.00 do 13.00 h sa budú dopravné obmedzenia týkať aj Rázusovho a Vajanského nábrežia, konkrétne v úseku Most SNP – Šafárikovo námestie a tiež Mostovej ulice.