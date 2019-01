Návrhy do nehmotného kultúrneho dedičstva prijímajú do konca marca

Navrhované prvky sa môžu týkať ústnych tradícií a prejavov, interpretačného umenia, spoločenských praktík, rituálov či slávnostných udalostí, ale aj tradičných remesiel a výtvarného prejavu.

Bratislava 31. januára (TASR) - Kultúrne inštitúcie, občianske združenia, ale aj firmy, lokálne spoločenstvá i jednotlivci môžu do konca marca predkladať nominácie na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR.



Navrhované prvky sa môžu týkať ústnych tradícií a prejavov, interpretačného umenia, spoločenských praktík, rituálov či slávnostných udalostí, ale aj tradičných remesiel a výtvarného prejavu. "Predkladatelia návrhov musia v štádiu návrhu poskytnúť dostatočný dôkaz o tom, že prvok má svoje korene v kultúrnej tradícii alebo v kultúrnych dejinách daného spoločenstva, prispieva k tvorbe a potvrdzovaní kultúrnej identity daného spoločenstva a je tiež zdrojom inšpirácie a mezikultúrnej výmeny. V prípade najlepších spôsobov ochrany zasa to, že súčasťou daného programu, projektu alebo aktivity je ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD)," upozorňuje na svojom webe Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, ktoré koordinuje výzvy, výber i samotný zápis do reprezentatívnych zoznamov.



Vyhlásenie novej výzvy nasleduje týždeň po doplnení ďalších prvkov do oboch národných zoznamov. Vo štvrtok 24. januára zapísali do Reprezentatívneho zoznamu NKD vysokohorské nosičstvo, sokoliarstvo, Podpolianske rozkazovačky, rífovú píšťalu a Slovenský posunkový jazyk. Do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany NKD pribudol Cyklus Tanečný dom združenia Dragúni.



Z 23 prvkov v národnom zozname NKD má šesť miesto aj v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Sú to: Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba (zapísaná v roku 2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015), taktiež Bábkarstvo na Slovensku a v Česku - spoločná nominácia s Českou republikou (2016), Horehronský viachlasný spev (2017) a modrotlač, ktorá ako spoločná nominácia s Rakúskom, Českom, Nemeckom, Maďarskom pribudla do celosvetového zoznamu na konci roka 2018.



V zozname najlepších spôsobov ochrany NKD sú tri prvky, v celosvetovom zozname nie je žiadny.