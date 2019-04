Návštevníci Horehronia sa môžu tešiť na nové chodníky i cyklotrasy

Niektoré by sa mali zrealizovať už v blízkom čase.

Telgárt 2. apríla (TASR) – O možnostiach rozvoja a zatraktívnenia časti regiónu pod Kráľovou hoľou pre cestovný ruch diskutovali v uplynulých dňoch so zástupcami Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie starostovia, podnikatelia a obyvatelia horehronských obcí Telgárt a Šumiac.



"Na stretnutí medzi týmito obcami sme odštartovali novú spoluprácu a vzájomnú koordináciu. Obce Šumiac a Telgárt majú skvelé, doposiaľ nevyužité možnosti pre rozvoj cestovného ruchu. Nachádzajú sa na unikátnom území, kde sa stretávajú tri národné parky Nízke Tatry, Slovenský raj a Muránska planina pod Kráľovou hoľou," zhodnotil Ondrej Lunter, predseda správnej rady Rozvojovej agentúry BBSK a krajský poslanec.



Počas stretnutia predstavili koordinátorku rozvoja území na hranici krajov Jarmilu Oceľovú, čo je novovytvorená pracovná pozícia v Rozvojovej agentúre BBSK. Jej úlohou je zastrešovať rôzne rozvojové aktivity a spolupracovať so samosprávami i miestnymi podnikateľmi na odstraňovaní bariér rozvoja hraničných regiónov kraja.



Podľa Oceľovej v diskusii padli zaujímavé nápady na zatraktívnenie regiónu. Niektoré by sa mali zrealizovať už v blízkom čase.



"Návštevníci Horehronia sa môžu tešiť na nové náučné chodníky, cyklotrasy, cyklomapy, informačné tabule a smerovníky k miestnym turistickým cieľom, zaujímavé ponuky výletov či podujatí. Zástupcovia oboch obcí privítali zriadenie nového turisticko-informačného centra, ktoré by nasledovalo úspešný príklad Infocentra Regiónu Horehronie v Bystrej," priblížila Oceľová.