Návštevníci knižnice Nezábudka spoznajú aj pomôcky pre nevidiacich

Pre návštevníkov budú pripravené prezentačné aktivity, prostredníctvom ktorých si okrem iného budú môcť vyskúšať napríklad indikátor hladiny vody, simulačné okuliare či chôdzu s bielou paličkou.

Košice 5. novembra (TASR) – Sériu projektov určenú pre slabozraké a nevidiace deti, deti z detských domovov, marginalizované rómske komunity, ale aj širokú verejnosť otvoria podujatia v Knižnici pre mládež mesta Košice v pobočke Nezábudka s názvami Rozprávkoví detektívi a Rozprávky do TMY. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali organizátori.



"Budeme čítať rozprávky z kníh, ktoré pre deti napísali zrakovo postihnutí autori. Čítať sa bude aj z kníh v špeciálnom Braillovom písme, písme pre nevidiacich, ktoré nám v tejto špecializovanej pobočke, samozrejme, tiež nechýbajú. Po aktivitách s knihami prídu na rad zábavné tvorivé dielne a rôzne súťaže," spresnila riaditeľka bezbariérovej pobočky knižnice na Poľovníckej ulici Iveta Hurná.



Ako pre TASR uviedla vedúca krajského strediska Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košiciach Zuzana Mihályová, pre návštevníkov budú pripravené prezentačné aktivity, prostredníctvom ktorých si okrem iného budú môcť vyskúšať napríklad indikátor hladiny vody, simulačné okuliare či chôdzu s bielou paličkou. Podľa jej slov je cieľom integrácia.



"Je veľmi dôležité, aby deti získali informácie o tom, že Braillovo písmo je plnohodnotné a že knižky sa dajú čítať nielen v čiernotlači, ale aj v bodkách," povedala s tým, že výhodou je, že sa tak dá čítať aj v tme. "Je potrebné deťom ukázať, že medzi nami sú ľudia so zrakovým postihnutím, sú to aj naši rovesníci a že si treba navzájom vyjsť v ústrety," dodala.



Organizátormi projektov Rozprávkoví detektívi a Rozprávky do TMY sú Karpatský euroregión Slovensko, Knižnica pre mládež mesta Košice a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, krajské stredisko Košice. Naplánované sú na utorok (6.11.) o 9.00 h a 11.00 h.



Ďalšie podujatia prinesie Združenie Feman. Celá séria vyvrcholí v polovici decembra koncertom v Historickej radnici v Košiciach.