Návštevníci Liptovského múzea zažijú netradičnú večernú prehliadku

Liptovské múzeum v Ružomberku bude otvorené v čase od 18.00 h do 22.00 h, vstup na večernú prehliadku bude každú pol hodinu.

Ružomberok 13. mája (TASR) – Netradičnú večernú prehliadku pre deti i dospelých ponúkne v sobotu 18. mája Liptovské múzeum v Ružomberku.



„Múzeá a galérie v celej Európe sa v sobotu otvoria v netradičných večerných a nočných hodinách. K tejto výnimočnej akcii sa pridáva aj Liptovské múzeum, ktoré pre návštevníkov pripravilo akciu Príbeh nášho múzea. Počas nej bližšie spoznajú jedného zo zakladateľov múzea - Júliusa Kürtiho, ktorý prevedie dejinami múzea, ukáže jeho pôvodné priestory, aj to, ako vyzerali najstaršie expozície,“ priblížil Rastislav Molda z Liptovského múzea.



Návštevníci sa zoznámia i s jedinečnými bronzovými pokladmi z Martinčeka a z Liptovských Sliačov v novej expozícii archeológie.



Ojedinelá večerná prehliadka bude zakončená v expozícii Andreja Hlinku. „Návštevníci zistia, akú úlohu zohral Hlinka pri vzniku Liptovského múzea a ako sa už počas jeho života vytvárala jeho pamätná izba,“ povedal Molda.



Pre deti pripravili organizátori viacero aktivít. Vyskúšajú si, ako sa v praveku mlela múka, ale aj to, ako im dnes pristanú šperky z doby bronzovej, s ktorými sa budú môcť aj odfotografovať.



Liptovské múzeum bude otvorené v čase od 18.00 h do 22.00 h, vstup na večernú prehliadku bude každú pol hodinu.